A női NB I./B-ben ezüstérmet szerzett, és a feljutást kiharcolt csapatban többségében ifjúsági korú játékosok szerepeltek, akik bravúros teljesítményt nyújtottak a felnőttmezőnyben, a K&H kézilabdaliga küzdelmeit azonban egy némileg megerősített kerettel kezdik meg a boglári akadémisták.

A térdműtéten átesett kapus, Németh Kata helyettesítésére érkezik Wéninger Alexa, aki rutinjával és NB I.-es tapasztalatával nagy segítség lehet a védőfal mögött.

– Nagyon örültem a lehetőségnek, hogy jövőre a NEKA csapatában játszhatok – nyilatkozta a neka.hu-n. – Évek óta remek szakmai munka folyik, amit alátámasztanak a kiemelkedő utánpótlás-eredményeik így várom már, hogy elkezdhessem a közös szakmai munkát velük. Több edzővel is volt már lehetőségem együtt dolgozni az akadémiáról, ezért remélem hamar felveszem majd az edzések ritmusát és gyorsan be tudok illeszkedni a csapatba is. Boldog lennék, ha sikerülne kiharcolni a bennmaradást, amiért mindent meg fogunk tenni.

A jobbszélső Gém Léna ifjúsági válogatott, így dolgozott már Bohus Beával, sem ő, sem a NEKA-s kerettagok nem lesznek ismeretlenek számára.

– Azért választottam a NEKA-t, mert fiatalos a csapat, jók a körülmények és a lányokat is nagyon jól ismerem – fogalmazott a Nemzeti Kézilabda Akadémia hivatalos oldalán. – Szeretném megtapasztalni az NB I.-es mezőny légkörét és minél többet fejlődni a céljaim eléréséhez. Bohus Beával szeretek dolgozni, tudom, mindig mindent megtesz azért, hogy a játékosokból kihozza a maximumot. Izgatottan várom a felkészülést és az új kihívásokat. Kersch Ferenc, a NEKA sport­igazgatója kiemelte, további játékosokkal is folynak tárgyalások, így hamarosan újabb bejelentések várhatók.

– A két sportoló érkezése abszolút beleillik abba a koncepcióba, amit képviselünk, tehát kizárólag magyar fiatalokkal szeretnénk bizonyítani az első osztályban. Szeretném megköszönni mindkét klub együttműködését, hiszen korrekt egyeztetések után nyitottak voltak a játékosok elengedésére. Úgy gondolom, aki a NEKA-hoz érkezik, biztos lehet benne, hogy bármilyen fiatal, lehetőséget fog kapni az NB I.-es mérkőzéseken, ez pedig a fejlődésüket szolgálja majd – nyilatkozta a kézilabda-akadémia honlapján a sportigazgató.



