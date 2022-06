A 19. FINA vizes világbajnokság pénteken rajtol el a szinkronúszással, amely 9 órakor a technikai szóló számokkal indul és a páros programokkal folytatódik. A magyar szinkronúszó válogatott is érdekelt a vb-n, többek között az egyéni számban Hungler Szabinának szurkolhatunk, technikai duóban Farkas Linda és Gács Boglárka méreti meg magát, valamint a technikai csapatban, a szabad kombinációban és a highlight produkcióban drukkolhatunk a magyar lányoknak. Oroszország és Fehéroroszország nem indul a bajnokságon.

A vb előtt különösen fontos a szinkronúszóknak a minőségi edzés, hogy a neves megméretésre minden elem, minden dobás, emelés és a szinkronitás is a helyén legyen, mindennek tökéletesnek kell lennie. Így volt ezzel az ukrán szinkronúszó-válogatott is, akik a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodát választották a felkészülésre.

– Először vagyunk a Csik Ferenc Versenyuszodában, nagyon izgatottak is vagyunk emiatt – mondta Svetlana Saidova, az ukrán válogatott vezetőedzője. – Nagyon boldogok vagyunk, hogy Kaposváron készülhetünk fel a világbajnokságra, szerintem az egyik legjobb ez az uszoda. Különösen jó adottságai vannak a művészi úszás gyakorlására is, nagyszerű helyszín, igazán modern a medence. Mindenünk megvan itt a felkészüléshez, a város is nagyszerű, az emberek kedvesek, szerencsére volt lehetőségünk körülnézni Kaposváron. Minden adott ahhoz, hogy jó eredményeket szerezzünk a budapesti vb-n. Van némi gondunk az edzéssel, mert a háború miatt tizennégy napig nem is tudtunk készülni. Ennek ellenére is az a célunk, hogy érmekkel térjünk haza Ukrajnába, a csapat remek kondícióban van, meg szeretnénk mutatni a nemzetünknek, hogy erősek vagyunk. Nem tudjuk milyen lesz a mezőny, mert Oroszország és Fehéroroszország nem vesz részt a világbajnokságon, így a nagy ellenfél számunkra Kína, Japán, Spanyolország, Kanada és Olaszország lehet talán.