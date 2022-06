A K&H férfi kézilabda ligában második évét kezdi el ősztől a HSA NEKA együttese, amelynek keretében két ismerős játékos bizonyíthat majd. Draskovics Gellért, aki az előző idényben kölcsönben érkezett a somogyiakhoz, majd a bajnokság vége előtt visszatért Balatonfüredre, most Sótonyi László csapatával kezdi el a felkészülést és a tervek szerint kölcsönjátékosként a teljes szezonban számíthatnak rá, tájékoztatott a neka.hu. A kapus, Palasics Kristóf kölcsönszerződését a veszprémiekkel való jó együttműködésnek köszönhetően egy újabb évvel meghosszabbítják, így a juniorválogatott hálóőr is tagja lesz a 2022/2023-as keretnek, tájékoztatott hivatalos honlapján a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia.

Draskovics Gellért átlövőként játszott a balatonboglári NEKA csapatában, az NB I.-ben tíz mérkőzésen huszonhárom gólt lőtt, míg a Magyar Kupában, illetve a Ligakupában összesen 27-szer volt eredményes. A 22 éves játékos tehát nem ismeretlen közegbe érkezik, a csapat tagjait és a játékrendszert is jól ismeri. Palasics Kristóf 27 találkozón védte a NEKA kapuját, jelenleg a magyar juniorválogatottal készül a portugáliai Európa-bajnokságra, de a nyári felkészülést már Balatonbogláron kezdi el a csapattal.

A juniorválogatott jobbszélső, Szilágyi Benjámin is a HSA NEKA férficsapatában folytatja pályafutását. A tehetséges fiatal a Pick Szegedtől két évre kölcsönbe kerül Balatonboglárra, ahol Sótonyi László vezetőedzőt és szinte valamennyi kerettagot személyesen ismeri. A 19 éves kézilabdázó, aki a szegediek saját nevelésű játékosa, első alkalommal szerepel más klub színeiben, és a folyamatos játékpercek révén komoly fejlődési lehetőségben bízik a következő két évben is.

Szilágyi Benjámin nagyszerű szezont zárt a Pick Szeged NB I./B-s csapatában, ahol huszonhat mérkőzésen százhuszonkilenc gólt szerzett, de öt összecsapáson már az élvonalban is szóhoz jutott, és ötször volt eredményes. A fiatal jobbszélső jelenleg a juniorválogatottal készül, így Sótonyi László szövetségi edzővel és a NEKA-s kerettagokkal együtt gyakorolhat, ami kifejezetten előny lehet az élvonalbeli pontvadászatban is.

– Nagyon várom már az új szezont, hiszen most fogok először egy másik csapatban játszani – nyilatkozta a boglári kézilabda-akadémia honlapján Szilágyi Benjámin. A Pick Szegedben végigjártam a lépcsőfokokat, tavaly bemutatkozhattam a felnőttcsapatban az NB I.-ben is. További fejlődésem szempontjából most egy fontos állomáshoz érkeztem, nagyon örülök a lehetőségnek. Új csapatba, de ismerősök közé kerülök a NEKA-ban. Nem lesz nehéz szerintem a beilleszkedés, szinte mindegyik játékost ismerem a juniorválogatott összetartásokról vagy a pályáról. Sokat kell még tanulnom és itt meglesz rá a lehetőségem. Fiatal, lendületes, sikerre éhes társasággal nem lesz más célunk, mint a biztos bentmaradás kiharcolása.