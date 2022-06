Csurgó a Dunántúl déli vidékének kézilabdás fellegvára, ahol hosszú évtizedek óta kiváló műhelymunka folyik az utánpótlás-nevelés területén. Idén új kezdeményezést indított útjára a Csurgói KK, amelynek keretében a csurgói általános iskolák tanulóinak nyílt napot tartottak. A programon aktívan részt vettek a felnőttcsapat nagy népszerűségnek örvendő játékosai, az edzői stáb és a szakmai segítők egyaránt.



Erdélyi Péter, a klub ügyvezetője elmondta, a cél az volt, hogy a gyermekek betekintést nyerjenek a kulisszák mögé, megismerjék azokat a helyiségeket, öltözőket, rehabilitációs termet, konditermet, gyúrószobát, videó- és sajtószobát, amelyek a hétköznapokon nem látogathatók. Még a szervezők számára is kellemes meglepetés volt, hogy megközelítőleg kettőszázötven gyerkőc volt kíváncsi, mi is zajlik a színfalak mögött. A Csurgó játékosai több állomáson várták a kisebb csoportokba osztott gyerekeket, ahol bemutatták az adott helyiségben folyó munkát, így lehetett interjút adni a sajtófal előtt, ki lehetett próbálni egy, kettő súlyzót, megtekinthették a serlegeket, amelyek között volt akkora is, ami nagyobb volt a fiataloknál. Ez különösen tetszett a kicsiknek, akárcsak az, hogy Matko Rotim milyen kedves akcentussal adott interjút magyar nyelven. Voltak játékos feladatok is, amelyek közül a hetesdobó verseny volt a kedvenc.



Az állomásokon sok információt kaptak a kicsik a csapatról, a játékosokról, és ennek is fontos szerepe volt a nap zárásánál, hiszen a játékosok által a szakaszokon átadott információkról kérdéseket tettek fel nekik a szervezők. Akik figyeltek – márpedig ilyenek sokan voltak – azok apró jutalmakban részesültek, de üres kézzel senki sem ment el. Sok kisgyermek arcán ott volt az öröm, a megilletődöttség, de az elszántság is. A szervezők elérték a céljukat, hiszen megismertették a csurgói csapatot, egy kis ízelítőt kaptak a játékból, s látták, mi minden áll egy sikeres csapat háta mögött. Bár ez volt az első alkalom, a sikeren felbuzdulva a rendezők állítják, hogy lesz még folytatás.

Fotó: Szabados Árpád