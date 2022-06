Konkoly Zsófia továbbra is tarol a madeirai Paraúszó Világbajnokságon. Kedden a 200 méter vegyesúszás döntőjében is parádésan úszott az S9 kategóriában, óriásit küzdött és végül világbajnoki aranyérmet szerzett. Így immáron paralimpiai, világ- és Európa-bajnok, valamint világ- és Európa-csúcstartó, illetve paralimpiai rekord is az ő nevéhez fűződik.