Szombaton ért véget a Csik Ferenc Versenyuszodában a 94. Ifjúsági Országos Bajnokság, amelyre rekordszámú nevezés érkezett. A Kaposvári Sportközpont és Sport­iskola tizennyolc versenyzővel indult, akik mind szép eredményeket értek el.



– A szombati délután lehet a legerősebb délutánunk a négy nap közül, mert Kováts Alex toronymagasan vezeti a magyar ranglistát az ifjúsági korosztályban 200 háton, a legjobb idővel is került a döntőbe, akár ez lehet az olyan napunk, amikor a győzelemért úszhatunk – mondta még szombat délelőtt Virovecz Richárd, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszószakosztályának vezetőedzője. A délutáni döntők után már ünnepelhették is Kováts Alexet, hiszen országos bajnok lett. – Igazából a két eddigi ezüstérem, illetve a többi pontszerző helyezés is nagyon jó volt Alexnek, Harsányi Mátyás szintén nagyon szépen szerepelt a sok betegeskedés és sérülés ellenére. Ugyan döntés még nincs róla, de nagyon úgy néz ki, hogy Alex mellett neki is van esélye elutazni az Ifjúsági Európa-bajnokságra. Kardos Eszter minden mellúszószámban pontot szerzett és Király Zsófi is mind a két hosszú versenyszámban pontszerző volt, de összességében csapatként is nagyon jól szerepeltünk. Minden egyes váltónknak sikerült elérnie a döntőt, ez mindig egy jó mérőeszköz a csapatteljesítményre. Sok egyéni csúcs született és szép számmal képviseltetjük magunkat a nemzetközi porondon is, hiszen Besztercebányára a júliusi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra Kováts Alex is mellett Király Flóra is bent van egyelőre az előterjesztésben.



A szintén júliusi ifi Eb válogatója az Ifjúsági Világbajnokságnak, amely Peruban lesz. Kováts Alexnek a jelenlegi időeredménye, amellyel rendelkezik akár dobogóközeli is lehet, tehát neki van esélye rá kijutni, illetve Harsányi Mátyás is azért került a csapatba, mert a 4x200-as váltónak éremesélye van. Ha így folytatják a jó szereplést, akkor mindenképp esélyük van eljutni az ifi vb-re. Király Flóra a nehéz körülmények között leúszott Nyíltvízi Európa-bajnoki futam után második magyarként szintén jó esélyei vannak, hogy indulhasson a világbajnokságon, ám ezt a helyet még meg kell erősítenie egy ob-n egy válogatóval.



– A szezonba igazából még csak most lendültünk bele, hiszen az igazán nagy idők és eredmények még nem következtek be – hangsúlyozta Virovecz Richárd. – Sok szép eredmény van az idei felnőtt Magyar Bajnokságon is, korosztályosként Alex az ötödik lett, illetve a rövid pályás bajnokságon szerepeltünk jól, hiszen váltóéremmel és egyéni éremmel is gazdagodtunk. Reméljük, az év csúcspontja majd csak most következik.



Az ifi ob-t végig figyelemmel kísérte mind a négy nap Sós Csaba, a magyar úszó válogatott szövetségi kapitánya.

– Ez az utolsó válogató az ifi Európa-bajnokságra, amely egy nagyon erős nemzetközi megméretés – emelte ki Sós Csaba. – Itt úgy alakultak az eredmények, hogy körülbelül másfélszer akkora lesz a csapat, mint azt eredetileg gondoltuk. Sok jó versenyt láttam már, de itt nagyon tehetséges úszók vannak, akik akár a felnőtt keretben is ott lehetnek, főleg az erősebb magyar számokban. Rendkívül szoros versenyek voltak. A keret gyakorlatilag már megvan, akik mehetnek az ifi eb-re és az EYOF-ra, először tizennyolc-tizenkilenc versenyzővel számoltunk, végül huszonhat lett belőle. Tavaly ugye volt az olimpia, az pedig mindig fixre kijelöli a helyét egy országnak, akkor nyertünk két érmet, így a budapesti Vizes Világbajnokságra is ez a realitás. Bár volt három olyan negyedik helyünk, ahol éppen lecsúsztunk a dobogóról, így azt gondolom, hogy három vagy öt éremre van esélyünk reálisan és egy aranyra mindenképp számíthatunk.



Virovecz Richárd több tanítványa is a nemzetközi porondon szerepelhet a nyáron

Fotó: Lang Róbert