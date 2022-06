A kétnapos, legfiatalabb korosztály számára kiírt eseményen országszerte közel 800 kajakos mérette meg magát, míg a kenusok összevontan Csepelen teljesítették a feladatokat. A Kammerer Zoltán Regionális Akadémia versenyének Nagykanizsa adott otthont, ahová a Siófoki Kajak-Kenu SE hét, míg a Kaposvári Vízügyi SC kilenc sportolója utazott.

– Az U8-U9-es korosztály egy szárazföldi ügyességi akadálypályával kezdett, amiben voltak labdás és labda nélküli feladatok, bóják közötti szlalomozás, zsákban futás, gát alatti mászás és gátugrás is – mondta ifj. Csaba András, a Kammerer Zoltán Regionális Akadémia menedzsere. – Másnap következett egy vízi feladatsor, itt a lapáttartást, illetve az előre-hátra és az oldal­irányú mozgást figyeltük. Ezután volt még egy időre evezés, amit akár eszkimóhajóval is lehetett teljesíteni.

A legkisebbeknél, az U8-U9-es korosztályban minden szintet teljesítő versenyző aranyminősítést kapott, míg az idősebbeknél az első hat helyezettet díjazták a szervezők, akik kiegészítő programokról is gondoskodtak, hiszen tájékozódási futás és kincskeresés is színesítette az eseményt, illetve az esti tábortűznél sportbarátságok is tovább szövődtek. Nagykanizsán ráadásul avatóünnepséget is tartottak, ugyanis a Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub vízi telepe mostantól Sári Nándor nevét viseli.

– Az idősebbeknek az első napon fél perces húzódzkodás, illetve célba dobás volt a feladat – tette hozzá ifj. Csaba András. – Aki ebben legjobban teljesített, az indult másnap a futásban legelőször, majd az öttusában is ismert formátum szerint egymást követték a többiek. Másfél kilométer volt a táv, majd a starthoz visszaérve a stégnél már a hajóik várták őket, amivel kétezer métert kellett leevezniük.

– A gyerekek nagyon élvezték ezt a két napot, főként a sátrazást és a versenyen kívüli programokat – mondta Faludy András, a Kaposvári Vízügyi SC vezetőedzője, akitől azt is megtudtuk, hogy az U12-esek mezőnyében Kuzma Lujza arany-, míg Kohulák Máté bronzérmet szerzett.