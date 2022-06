Krnjajszki Borisz 2019 nyarán érkezett a somogyi megyeszékhelyre, s már az első szezonjában meghatározó játékosa volt a csapatnak. A korábbi magyar utánpótlás válogatott játékos, aki szerb, magyar kettős állampolgár, azóta is folyamatosan fejlődik, s a pályán – irányítóhoz méltóan – igazi vezére a Kometa Kaposvári KK-nak. Sokoldalúságát jól mutatja, hogy kettes poszton is bármikor bevethető és a védőmunkája is kiváló.

– Volt több ajánlatom másik csapatoktól, de úgy döntöttem, Kaposváron maradok, mert nagyon jól érzem magam itt – fogalmazott Krnjajszki Borisz. – Egyértelműen az a célom, ahogy a többi játékosnak is, hogy olyan eredményt érjünk el, amivel mindenki: a csapattársaim, az edzők, a szakmai stáb és természetesen a szurkolóink is – hiszen értük játszunk – elégedettek lesznek.

– A mögöttünk hagyott idény után maradt bennem hiányérzet, de nem csak bennem, hanem a többi játékosban is, hiszen tudtuk, többre vagyunk képesek – tette hozzá. – De mindenből lehet tanulni, így ebből is. Felismertük, mik voltak a problémák, és ezeket a következő kiírásra ki tudjuk javítani.

Krnjajszki Borisz hangsúlyozta, nagy impulzust jelent az együttesnek az, hogy sikerült szerződést kötni egy névadó szponzorral. – A keretet nyilván majd a szakmai stáb alakítja ki, de az a cél, hogy látványos kosárlabdát játszunk, a szurkolók pedig azt lássák, élvezzük a játékot, hiszen akkor jönni fognak az eredmények is.

– Amikor leigazoltuk Boriszt, már akkor is hosszú távra terveztünk vele – emelte ki Puska Zoltán, a Kometa Kaposvári KK ügyvezetője. – Örülök, hogy a több kérője ellenére is minket választott, nagyon bízom benne, hogy egy komolyabb szezont produkál majd, mint az előző volt.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a csapatkapitány, Hendlein Roland is újabb egy esztendővel meghosszabbította szerződését. A fiatal tehetség, Paár Márk pedig hosszú távra kötelezte el magát; kettő plusz egy évre írt alá a kétszeres bajnok, egyszeres Magyar Kupa-győztes kaposvári együtteshez.

A Kometa Kaposvári KK jelenlegi játékoskerete: Krnjajszki Borisz, Hendlein Roland, Bogdán Benedek, Csorvási Milán, Puska Bence, Paár Márk. Vezetőedző: Ivan Rudez. Edzők: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.