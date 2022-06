Az interjúban Virth Balázs elmondta, hogy már a tokiói olimpia után elkezdték a közös munkát, és tulajdonképpen a kazanyi rövidpályás eb volt a premierje a közös munkának. Ott Kristóf még nem szerepelt jól, de nem is vártak nagy eredméyneket, hiszen még egy folyamat kezdetén voltak. Ráadásul a verseny után a sportoló a koronavírust is elkapta, így felkészülése egy jóval lassabb és óvatosabb ütemben folytatódhatott.

Ennek aztán meg is lett az eredménye, hiszen a Duna Arénában már vilácsúcsot úszott Milák Kristóf, 1:50,34-es eredménnyel.

Virth Balázs elmondta az interjúban azt is, hogy bár hiába a világcsúcs, ő úgy érzi, még mindig nem hozott ki mindent sportolójából, a későbbiekben még jobb eredményeket is várhatunk tőle. A közös munkában körülbelül most jutottak el mindketten oda, hogy "jól ismerik már egymást", összecsiszoltan, gördülékenyen tudnak együtt dolgozni.

Ez önbizalmat adhat Milák Kristófnak is, hiszen azt nyilatkozta, hogy a következő világbajnokságon 3-4 aranyéremmel szeretne végezni. Virth Balázs szerint ez sem sem lehetetlen, de ahhoz még több munka és felkészülés kell. Ha ez teljesül, akkor szerinte sem lehetetlen az amiről Kristóf nyilatkozott.