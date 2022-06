Elstartolt Budapesten a 19. FINA Vizes Világbajnokság a leglátványosabb programmal, a szinkronúszással. Több mint háromszáznegyven műúszó érkezett negyvennégy országból. A magyar csapat a tíz versenyszámból öt programban érdekelt, a szóló szabadprogramban, páros technikai versenyszámban és a technikai, kombinációs és a highlight csapatversenyeken. A legnagyobb esélyük a döntőbe jutásra a kombinációs kűrben és a highlight kategóriában lehet.

Pénteken elsőként a szinkronúszók mérették meg magukat a Margitszigeten, először technikai szólóban, majd technikai párosban, ahol a magyar válogatott duója, Farkas Linda és Gács Boglárka is vízbe ugrott. Az egyéni szám egyik legnagyobb esélyese kétségkívül az ukrán Marta Fedina, aki a hét elején az ukrán válogatottal a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában készült fel a vb-re. Az elsők között mutathatta be produkcióját, amelyre alacsonyabb pontszámot (90.9382) kapott, mint amire számított, így másodikként jutott a fináléba a japán Yukiko Inui (91.9189) mögött.

– Nagyon szeretem Budapestet, fantasztikus érzés újra visszatérni a városba, hiszen itt szereztük meg az első világbajnoki aranyérmünket – mondta az M4 Sportnak a kűrje után Marta Fedina. – Elégedett vagyok a teljesítményemmel, a pontszámom most olyan, amilyen, de remélem, a döntőben magasabb pontot kapok majd. Nagyon keményen fogok dolgozni, hogy megszerezzem a bajnoki címet ebben a számban.

Délután a páros technikai program rajtolt el, amely az egész szinkron­úszásban a legnépesebb mezőny volt, összesen harminckét páros nevezett, így a szervezők két tizenhatos csoportra osztották a versenyzőket. A magyarok, Farkas Linda és Gács Boglárka a B csoportban mutathatták be kűrjüket, amely 75.4002 pontot érdemelt.

Szombattól már az úszók is rajtkőre állnak a Duna Arénában. Az előfutamok 9 órakor kezdődnek, a döntőket pedig 18 órától lehet megtekinteni.