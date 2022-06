Ötödik hely ide vagy oda, nincs könnyű helyzetben a BFC Siófok, mely úgy kezdte meg a felkészülést, hogy az alapemberi közül Eördögh és Horváth Milán visszatért a Budapest Honvédhoz, Lorentz pedig a Pakshoz, aki ezt a mérkőzést (is) kihagyta sérülése miatt. Rajtuk kívül Jagodicsot az FC Ajka, Kiss Balázst pedig a héten az ETO FC Győr szerződtette. Érdekesség, hogy utóbbival, a balatoniak – talán nem túlzás – legpiacképesebb labdarúgójával annak a Mihalecz Istvánnak nem sikerült az elmúlt szezonban Siófokon szerződést hosszabbítania, aki most már épp Győrben dolgozik... A zöld–fehérek vélhetően ezt nem bánják, hisz nagyot húztak a szezononként hat gólra képes, jobb oldali védőként és középpályásként is bevethető fiatal megszerzésével. Igaz, ha velük történik valami hasonló – amikor a vezetőedző fia nem őket választja –, akkor azonnal menesztik a trénert...



Nem áll persze rosszul a BFC Siófok, melynek van egyfajta stabilitása, hisz 16 bajnokin nem kapott gólt, ami azért optimizmusra ad okot a következő szezonnal kapcsolatban. Meg kell jegyezni, hogy néhány rossz döntés azért okozhat problémát, hisz a Budaörs úgy esett kis a másodosztályból, hogy azt megelőzően hatodikként zárt. Ami viszont megint csak optimizmusra ad okot, hogy Nemes Ferenc és Illés János személyében olyanok irányítják a klubot, akik elkötelezettek a város és az egyesület iránt.



Az átigazolások kapcsán meg kell jegyezni, hogy az érkezési oldal nem ilyen "veretes" Siófokon, csak remélni lehet, hogy a paksi edzőmeccsen látottnál lényegesen többre képes a Girsik, Pataki duó. A csapat harmadik igazolásának, Nagy-Kolozsvári Dánielnek a bemutatkozása még várat magára talpsérülése miatt. A vezetőedző, Domján Attila szerint több hetes kihagyás várhat a fiatal labdarúgóra, ami megint nem a legjobb hír. Pakson nem csak utóbbi, hanem Nikházi is hiányzott, visszatért viszont Kovács kapus és Lapos Bicskéről. A balatoniaknál pályára lépett a tizenhét éves kispesti védő, Szabó Tibor, a korábbi Illés Akadémia növendék, legutóbb az osztrák SV Oberwartban szereplő Woth Ádám, illetve a huszonnégy éves Szabó Norman, aki a BKV Előrében játszott legutóbb, illetve a tizennyolc éves kispesti Nyitrai Bence, aki az elmúlt bajnokságban kétszer is ott ült a somogyiak kispadján, pályára azonban nem került. Az utóbbi hasznos tagja lehet a csapatnak a Pakson látottak alapján.



A találkozón a balatoniak szereztek vezetést, igaz Szakály már a vonalon kívülről tette vissza a labdát Horváth Péternek (0–1), aki nem hibázott. A szünet után is vezettek egy Polényi beadása utáni Elek pörgetéssel, ám a hajrában fordítottak a házigazdák. – Az első és még a második hetünk is így telik – mondta Domján Attila, a BFC Siófok vezetőedzője, arra utalva, hogy a napokban további labdarúgókat fognak megnézni. – A második hét végére kiértékeljük a helyzetet és döntés születik arról, kik maradnak nálunk, szeretném, ha addigra összeállna a keretünk kilencven százaléka. A találkozóról annyit, hogy fizikálisan erősebb volt az ellenfél, gondolkodásban is gyorsabbak voltak, igaz mi is kemény munkát végeztünk a héten.



Felkészülési mérkőzés

Paksi FC – BFC Siófok 3–2 (0–1)

Paksi FC, I. félidő: Nagy G. – Kovács N., Szélpál, Lenzsér, Szabó J. – Papp K. (Nagy R.), Windecker, Balogh B., Haraszti – Szabó B., Sajbán. II. félidő: Rácz – Osváth (Pesti), Szekszárdi, Debreceni Á., Debreceni Z. – Vas, Kesztyűs – Kocsis, Gyurkits, Nagy R. (Nyári) – Sajbán (Volter). Vezetőedző: Waltner Róbert.

BFC Siófok, I. félidő: Kovács D. – Lapos, Varjas Z., Szabó N., Varga B. – Szakály A., Nyitrai – Balogh B., Girsik, Pataki – Horváth P. II. félidő: Hutvágner – Polényi, Woth, Szabó T. (Lapos), Deutsch B. – Krausz, Medgyesi M. – Balogh B. (Girsik), Pataki (Nyitrai), György N. – Elek B. Vezetőedző: Domján Attila.

Gólszerzők: Osváth (48.p.), Volter (60.p.), Deutsch B. (74.p. – öngól), illetve Horváth P. (38.p.), Elek B. (54.p.)