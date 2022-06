Egygólos előnnyel a háta mögött utazott a Bánk-Dalnoki Akadémia otthonába, a Nógrád megyei Diósjenőre megyénk első osztályának aranyérmese, a Balatonlelle SE, hogy kiharcolja a harmadosztályba kerülést. A nagy tét mellett a nagy meleg is rányomta a találkozó első perceire a bélyegét. Egyik fél sem erőltette a folyamatos játékot, a bánkiak gyorsan szerettek volna eredményt elérni, így próbálták nyomás alá helyezni a balatonlelleieket, de a rutinos Hegedűs Gyula irányította somogyi védelem rendre elhárította a legkisebb veszélyt is. Még pontrúgásból sem tudtak veszélyeztetni a nógrádiak, hiszen mindkét ígéretes helyről járó szabadrúgásuk a sorfalban akadt el. Igaz, a másik kapu előtt még ennyi izgalom sem volt, csupán a tizennegyedik percben kellett egyet védenie a bánki kapusnak miután Böjte Patrik szabadrúgását követően Szi Péter belsőzte kapura a labdát, de Wittman Máténak ez nem okozott nagy gondot. Az ivószünet után, fél órányi játékot követően alakult ki az első igazi gólszerzési lehetőség: Fekete Márk beadása után Miskei Manó az öt és felel bal sarkáról lőhetett, de Posza Zsolt jól zárta a sarkot, így elakadt a kapusban a labda.

A fordulás után viszont új meccs kezdődött, hiszen alig értek ki a csapatok az öltözőből, máris megszerezte a vezetést a Bánk, tette mindezt úgy, hogy a Balatonlelle kezdte a játékrészt. Negyven másodperc elteltével viszont Kiss Károly tette a labdát Miskei Manó elé, aki tizenkét méterről, középről lőtt a jobb alsó sarokba. A következő percekben centiken múlott csak az újabb hazai találat, ugyanis Frey Dominik megpattanó lövése éppen csak elkerülte a kapu jobb oldalát, míg az ebből következő szöglet után Cseri Gergő fejelt a léc fölé. Egy órányi játék után viszont már semmi sem mentette meg lelleieket: Rábold Richárd gondolt egyet, s harminc méterről, ballal a kapu bal kapufa mellé bombázott, Posza Zsoltnak nem volt esélye a védésre. Egy perc múlva a kétgólos hátrányt egy emberhátrány is tetézte, hiszen az addig is sokat hibázó Kelemen Kevinnél elszakadt a cérna és két percen belül két sárgát is begyűjtött. A kiállítás csak némileg fogta meg a balatoniakat, ami abban nyilvánult meg, hogy Fekete Márk kapufáig jutott, de a hajrában már a tíz emberrel futballozó somogyiak tettek meg mindent azért, hogy felkerüljenek a harmadosztályba. Nem is álltak messze a szépítéshez a vendégek, Böje Patrik került helyzetbe, de addig a kelleténél egyet több cselt csinált, így az utolsó pillanatban elrúgták előle a labdát. Nyolc perccel a vége előtt azonban minden eldőlt: a csereként pályára lépő Katona Gergő került helyzetbe, s tíz méterről kilőtte a jobb alsót, s ezzel bebiztosította a feljutást. A balatonlelleiekből ezen a meccsen hiányzott a kellő bátorság, támadásban keveset mutattak, így nem tudták megkoronázni a bajnoki aranyérmüket és csapatkapitányukat, az utolsó meccsén pályára lépő Hegedűs Gyulát sem tudták szépen búcsúztatni. Hegedűs Gyula öt szezonon keresztül erősítette a Balatonlelle SE együttesét, amellyel háromszor nyerte meg a megyei első osztályt. A 42 esztendős labdarúgó a Debreceni VSC játékosaként érte el legnagyobb sikereit, hiszen a Lokival háromszoros magyar bajnoknak mondhatja magát, emellett pedig egy-egy ezüstérmet is szerzett a Magyar Kupában a Vasas, illetve a Debrecen futballistájaként.

– Hiányérzetem van, hiszen előre játékban gyámoltanok voltunk, nem volt bennünk elég átütőerő – mondta Kenéz Szabolcs, a Balatonlelle SE vezetőedzője. – Az első félidőben még sikerült kivédekeznünk a bánki támadásokat, de a második játékrészben, az első támadásból gólt szereztek. Ez megfogta a társaságot, hiszen nem ezt a forgatókönyvet képzeltük el. Az a csapat jutott az NB III.-ba, amelyik jobban futballozott.

Bánk-Dalnoki Akadémia–Balatonlelle SE 3–0 (0–0)

Diósjenő, 530 néző. V.: Nazsa T. (Tőkés R., Szilágyi N.).

Bánk-Dalnoki Akadémia: Wittner M. – Frey D. (Érczkövi A., a 90. percben), Leandro L., Cseri G., Seres D. – Sándor I., Kuklis K. – Miskei M. (Katona G., a 78. percben), Rábold R. (Szrnka B., a 90. percben), Fekete M. (Fekete O., a 70. percben) – Kiss K. (Somogyi M., a 78. percben). Vezetőedző: Helm András.

Balatonlelle SE: Posza Zsolt László – Neubauer M., Hegedűs Gy., Kelemen K., Balogh B. (Benke B., az 55. percben ) – Szi P. (Buzsáki B., a 60. percben) – Hrabovszki, Fila G. (Dömötör D., a 60. percben), Kovács K. (Pető T., a 73. percben), Laczkó D. – Böjte P. (Decsi R., a73. percben). Vezetőedző: Kenéz Szabolcs.

Gólszerzők: Miskei M. (a 46. percben), Rábold R. (a 63. percben), Katona G. (a 82. percben).

Kiállítva: Kelemen K. (a 64. percben).

Sárga lap: Miskei M. (a 41. percben), Katona G. (a 93. percben), illetve Neubauer (a 26. percben), Balogh B (a 39. percben), Benke B (az 59. percben), Kelemen K (a 60. percben).

Az NB III.-ba jutott: a Bánk-Dalnoki Akadémia 3–1-es összesítéssel.