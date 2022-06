A negyedik fordulóval folytatódott Zamárdiban a Bazsado strandröplabda-bajnokság. A szervezőknek sikerült annyi támogatót és szponzort találni, hogy az okleveleken, érmeken és kupákon kívül minden versenyző kapott palacsintát és ajándék­utalványt is. Zamárdiban a 33 csapat színeiben – jöttek Budapestről, Győrből, Vecsésről, no meg természetesen Kaposvárról is – 55-en neveztek a küzdelmekre, a két homokos pályán pedig több mint 90 mérkőzést játszottak.

A mezőny tagjai közül öten is két arannyal térhettek haza. A Ferencz Emese, Vida Eszter és a Csordás Bertalan, Laczó Bálint alkotta páros nemcsak saját korosztályát, az U16-ot nyerte meg, hanem együtt a négy a négy elleni játékban is diadalmaskodtak. Ráadásul a Csordás, Laczó páros a felnőttek között is felállhatott a dobogó második fokára. Ugyancsak két aranyat gyűjtött be a Bazsado strandröplabda-bajnokság megálmodója és egyben kivitelezője, Pintér Zsanett, aki a női és a vegyes párost is nyerte.

A zamárdi forduló végeredménye

U13 (négy páros): 1. Lantos Luca, Surányi Teréz, 2. Pabst Kamilla, Parádi Zalán, 3. Magyar Kata, Hortobágyi Gerda.

U16 leányok (három páros): 1. Ferencz Emese, Vida Eszter, 2. Takács Annamária, Zana Flóra, 3. Csizmazia Nóra, Kovács Krisztina Jázmin.

U16 fiúk (négy páros): 1. Csordás Bertalan, Laczó Bálint, 2. Szakály Barnabás, Stangl Dániel, 3. Földi Hunor, Kosaras Botond.

Nők (két páros): 1. Sas Adrienn, Pintér Zsanett, 2. Vid Andrea, Lábos Dóra.

Férfiak (hét páros): 1. Novák András, Mezei Márk, 2. Csordás Bertalan, Laczó Bálint, 3. Deáki Zsolt, Ádám Barnabás.

Vegyes páros (hat páros): 1. Pintér Zsanett, Deáki Zsolt, 2. Sas Adrienn, Novák András, 3. Wisztercill Petra, Horváth Róbert.

Hobby kategória (két páros): 1. Gyánti Barnabás, Gyánti Nándor, 2. Illés Enikő, Budai Krisztián.

Négy a négy ellen (öt csapat): 1. Ferencz Emese, Vida Eszter, Csordás Bertalan, Laczó Bálint, 2. Krivács Dorina, Deáki Zsolt, Ádám Barnabás, Koller Bence, 3. Vid Andrea, Lábos Dóra, Gyánti Barna, Gyánti Nándor.

Szombaton Igalban folytatódik a sorozat.