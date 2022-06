A francia játékosnak az idei szezont szerződése szerint a Siófok színeiben kellett volna lejátszania, ám nyáron nem érkezett vissza a balatoni városba az alapozásra, és megszakította a kapcsolatot a klubbal.

A Kaposvári Törvényszék a felek előadása, a felek között megkötött munkaszerződés és a per iratai alapján nyilvánosan megtartott tárgyaláson kihirdetett első fokú ítéletében megállapította, hogy Tamara Horacek jogellenesen szüntette meg a fennálló munkaviszonyát a balatoni klubbal a 2021. szeptember elején azonnali hatályú felmondásával. A bíróság a játékos részéről kiemelt súlyú szerződésszegésnek minősítette a Franciaországba, a Metz Handball csapatához történő 2021. július elsejei átigazolását, amelyet követően a munkáltatónál a megjelenési, rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének szerződésszegő módon nem tett eleget.

Fodor János, a klub ügyvezetője 2021. augusztusában adott tájékoztatást portálunknak a játékos körül kialakult helyzettel kapcsolatban. A klubvezető akkor elmondta: a klubnak 2023-ig szóló élő szerződése van Tamara Horacekkel. – Július 12-én, megdöbbenve értesültünk a Metz hivatalos bejelentéséről – mondta kérdésünkre korábban Fodor János. – A játékos élő szerződése ellenére minden kapcsolatot megszakított klubunkkal, és nem érkezett meg a felkészülés kezdetére. A múltban történtek alapján továbbra is tartjuk magunkat ahhoz, aki nem akar Siófokon kézilabdázni, annak nem is kell. Élő szerződéssel lehet távozni, de csak bizonyos feltételek mellett. A kötelezettségek nemcsak a csapatokra, hanem a játékosokra is vonatkoznak – emelte ki a Siófok KC ügyvezetője.

A klub hivatalos oldalán arról ír, hogy a bíróság kötelezte a játékost 3 havi távolléti díjnak megfelelő összeg, valamint a teljes perköltség megfizetésére.

Az ítélet még nem jogerős, az ellen az ítélet kézbesítésétől számított 15 napon belül fellebbezésnek helye van.