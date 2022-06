A csapat jobbhátvédje, Polényi Gábor volt közülük az első, aki aláírt. A játékos a 2021/2022-es szezonban a csapat egyik vezéregyénisége volt, többször viselte a csapatkapitányi karszalagot és harmincnégy bajnoki mérkőzésen lépett pályára a kezdőben, s az előttünk álló bajnoki évben is húzóember akar lenni.

– Nem sokat gondolkodtam, szinte természetesnek vettem, hogy maradok – nyilatkozta a csapat hivatalos honlapján. – Egy évet írtam alá, de olyan opcióval, hogy ez is meghosszabbodhat. Nagyon örülök, imádok itt lenni. Szeretem az itteni családias légkört, a várost, a csapatot és a szurkolókat, így örülök, hogy maradhatok. A Siófok volt az egyetlen klub és csapat, ahol akkor is bíztak bennem, amikor nem volt más lehetőségem, jó döntés volt, hogy akkor visszajöttem.

– Szeretném ugyanúgy folytatni, ahogy májusban befejeztem – tette hozzá Polényi Gábor. – Azon leszek, hogy kihozzam magamból a maximumot és fontos része legyek a csapatnak. Nem tudom még, milyen keret lesz, de az biztos, hogy aki Siófokra igazol, nem véletlen jön ide, és egy csapatként fogunk küzdeni a céljainkért, a lehető legjobb szereplésért. Biztos, hogy erős lesz a mezőny, sok jó csapat lesz az NB II.-ben. Előre nem is mernék tippelni, kik jutnak fel, kik esnek ki, ebben a bajnokságban bármi előfordulhat. Nyilván vannak esélyesebb klubok a feljutásra, de ez semmit sem jelent. Igazából az a legfontosabb, hogy mi most is jól szerepeljünk, és minél előrébb végezzünk a tabellán.