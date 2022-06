A nyár­indító viadalon 12 egyesület közel kétszáz versenyzője pontosan 624 alkalommal ugrott medencébe, hogy a közelgő országos bajnokságok előtt az edzőkkel közösen felmérje, hol is tart a felkészülésben.

– A szabadtéri versenyek mindig nagy kockázatot jelentenek az időjárás miatt, de egyre több egyesület, egyre több sportolója szeret hozzánk jönni és szabad ég alatt úszni, így folyamatosan kapunk pozitív visszajelzéseket – mondta Gadányiné Lutor Mónika, a NivoMed Egyesület edzője. – Eddig rendszeresen leszakadt az ég, sőt volt olyan, hogy jég is esett, most viszont a kánikulával kellett megküzdenünk, így a futamok után a fürdő összes medencéjét használhatták a résztvevők, akik ezt nagy örömmel fogadták.

Tíz versenyszámban, húsz futamot rendeztek a szervezők, akik a rövidebb távokra helyezték a hangsúlyt, hiszen mind a négy úszásnemben 50, 100 és 200 méteren mérték össze felkészültségüket az ifjak, de zárásként 800, illetve 1500 méter gyorson is medencébe ugrottak páran.

– Javában folyik a felkészülés a korosztályos országos bajnokságokra, így az egyesületünkből negyvenhat igazolt versenyző ugrott medencébe – tette hozzá Gadányiné Lutor Mónika. – Nagyszerű eredményeket értek el, sok egyéni csúcs megdőlt, volt, aki több másodpercet is javított, ami bizakodásra ad okot az előttünk álló versenyekre nézve. A NivoMed Kupa zárásaként 800, illetve 1500 méteres távon is volt egy-egy csúcskísérlet. Utóbbin egyesületünkből hárman, Huszár Lilien, Horváth Zsófi és Gadányi Hédi is szintet úszott, így részt vehetnek a serdülő országos bajnokságon.

A budapesti vizes világbajnokság motiválóan hatott a fiatalokra. Ezzel kapcsolatban Gadányiné Lutor Mónika elmondta, egyre több ifjú úszó próbál Milák Kristóf, Kenderesi Tamás, Hosszú Katinka, vagy éppen Késely Ajna nyomába lépni. Hozzátette, reméli, hogy olyanok is medencébe ugrottak a VI. NivoMed Kupán, akik a jövő nagy reménységei lesznek. Megyénket a szervező NivoMed Egyesület mellett a Marcali BÚSZSE, a Csurgó USE, valamint a Nagyatádi UTE képviselte. Az eredményeket a sonline.hu oldalon olvashatják.