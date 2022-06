– Új igazolásunk 1998. december 18-án Horvátországban született – tájékoztatott a Csurgói KK. – Előbb a Károlyváros, majd pedig hosszú éveken át a Varazsd csapatában szerepelt. Utóbbi alakulat színeiben – mindössze húszévesen – az EHF-kupában (ma már Európa-liga) is pályára lépett, de a román Steaua Bukarest túl nagy falatnak bizonyult az első selejtezőkörben. Ezt követően szerepelt a portugál Sporting Lisszabon csapatában is, míg ezt a szezont már a szlovén élvonalbeli Koper színeiben töltötte, ahol 23 találkozón 60 alkalommal volt eredményes. „Tomi” saját nevelésű kézilabdázónkkal, Bazsó Gergellyel felel majd a balszélső pozícióért, az ő leigazolásával pedig véglegessé vált a jövő évi keretünk.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, egy jobbátlövő, Mitar Markez és egy irányító, Rok Skol is a CSKK-t erősíti majd a következő szezontól.

A 31 éves, a vajdasági Zomboron született Mitar Markez korábban szerepelt többek között a francia Montpellier, vagy éppen a német Göppingen csapatában is, előbbi alakulat színeiben francia bajnokságot, utóbbival pedig EHF-kupát nyert. Gyöngyösre 2017 nyarán érkezett, azóta pedig már közel 120 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken a találkozókon pedig több mint 500 alkalommal talált az ellenfelek kapujába.

Rok Skol kettőezer-tizen­nyolc nyaráig nevelőklubjában, a szlovén Trimo Trebnje gárdájában kézilabdázott, ezt követően pedig az osztrák élvonalbeli Graz csapatához igazolt, ahol már a negyedik szezonját tölti a 29 éves sportoló. A korábbi idényekhez hasonlóan az idei szezonban is csapata egyik kulcsembere, az eddigi 18 bajnoki fellépésen 74 alkalommal talált be az ellenfelek kapujába. Az új irányító érkezésével az is eldőlt, Bruno Kozina és a CSKK nem hosszabbít egymással szerződést.

Holló Balázs személyében korábban új kapust szerződtetettek, a hálóőr a Mezőkövesd csapatában mutatkozott be az élvonalban, egészen pontosan a 2010/2011-es szezonban, mindössze 18 évesen.

A Csurgói KK együttese ráadásul szerződést hosszabbított a Szeitl testvérekkel; Erik kettő, László újabb egy évet írt alá a klubhoz. Utóbbi nem mindennapi módon, éppen öccse sérülése miatt, idény közben érkezett a csapathoz a Nemzeti Kézilabda Akadémiától. Hamar beilleszkedett, a pályán és az öltözőben egyaránt fontos tagja lett a somogyiaknak.