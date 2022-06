Tóth Jázmin tizenkét évesen kezdett el röplabdázni a Zrínyi Ilona Általános Iskolában, mellette pedig még tornázott is.

– Akkoriban a korosztályomhoz képest eléggé magasnak számítottam, így az mindenképp előny volt a sportban – emlékezett vissza Tóth Jázmin. – Az akkori sulis edzőm bátorított, hogy kezdjem el a röplabdát akadémiai szinten. Édesapám is nagy sportrajongó lévén mindenképp szerette volna, ha ezzel foglalkozom, a potenciált is látta bennem, amikor nyáron a strandokon labdáztunk.

El is kezdte a sportágat az akadémián még az utánpótlás-korosztályban, aztán a 2019/2020-as szezonra felhívták az 1. MCM-Diamant KNRC felnőttcsapatába, mindössze tizenöt évesen. Azon a nyáron a válogatottba is behívták, de csak az edzőtáborig jutott el.

– Örülök, hogy leváltottam a tornát, a röplabdában teljesen felszabadultan tudok játszani, szenvedélyből űzöm – emelte ki a fiatal játékos. – Nagyon sok élményt és ismeretséget hoz országszerte.

A középiskolás éveit a Táncsics Mihály Gimnáziumban kezdte el, majd átiratkozott a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnáziumba, mert a sport szempontjából a Táncsics nem volt annyira rugalmas, mint a Csokonai.

A Diamantban ő volt a legfiatalabb, ennek ellenére teljesen befogadó volt a közösség vele szemben, az edzéseket is szerette, fejlesztő jellegűek voltak, és egy év alatt igazán sokat tudott fejlődni.

– Nagyon sokat segített, hogy kaptam ezt a lehetőséget, jó volt, mert elég nagy játékosokkal edzhettem, külföldiekkel és válogatottakkal is, így ez mindenképp nagy pluszt adott a fejlődésem szempontjából – fogalmazott. – Amikor Szasa Nedeljkovics elment és Vincent Lacombe lett az edzőnk, akkor egy kicsit megingott a fejlődésem, mivel két és fél évig csak edzettem szinte, nem kaptam annyi játéklehetőséget. Az elején érthető volt, mivel fiatal voltam, de már vagyok abban a korban, hogy muszáj meccseket játszanom, mert csak abból tudok igazán építkezni, ezért döntöttem a váltás mellett januárban. A Máv-Előre színeibe igazoltam Székesfehérvárra, így magántanulói státuszban vagyok és félévente vizsgázok, bár kicsit nehezebb egyedül felkészülni, főleg az edzések mellett. A városban a klubtól kapott albérletben élek a párommal, aki szintén röplabdázik.

Székesfehérváron sokkal fiatalabb játékosok vannak, mint a Diamantnál voltak, így sokkal könnyebben ment a beilleszkedés, illetve ismert már pár játékost. Pluszban, aki Kaposváron volt az utánpótlásban edzője, ő is a Máv-Előre egyletében volt másodedző.

– Az elején ukrán edzőnk volt, vele annyira nem működött a kommunikáció csapatszinten, és ezért le is váltották, így másodedzőből vezetőedző lett Nagy Fanni – mondta a tizenkilenc éves Tóth Jázmin. – Sokkal többet játszok és kezdőjátékosként vagyok itt, nem bántam meg, hogy csapatot váltottam. Az volt a célunk, hogy feljussunk az Extraligába, így volt egy kis belső stressz bennem ezáltal, hiszen nem volt még ilyen, hogy nekem kellett tétmeccseken jól játszani. Kaposváron amikor beállítottak, akkor nem izgultam túl, amit tudok, azt megcsináltam, és nem volt vesztenivalóm, itt viszont egy terhet fel kellett vennem. Az első mérkőzések nehezebbek voltak, de utána már megjött az önbizalmam és teljesen máshogy játszottam utána. Mivel félévkor jöttem az új csapatba, így muszáj volt gyorsan alkalmazkodni egymáshoz, de elég hamar összhangba tudtunk jönni, ez Nagy Fannin is múlott, sokkal jobban odafigyel a fiatal játékosokra, sokkal több a kommunikáció és a csapat is egyben van. Meccsről meccsre javult a teljesítményünk, én is sokkal több mindent hozzá tudtam rakni az utolsó pár találkozón, mint az elején, hiszen akkor még volt bennem egy kis bizonyítási kényszer saját magammal és a többiekkel szemben is, de idővel ezt már el tudtam engedni. Fejlődtünk folyamatosan csapatszinten hétről hétre, ezért is tudtunk feljutni az Extraligába, már az utolsó előtti meccsen sikerült bebiztosítani a bejutást a TFSE ellen.



A cél az Extraligában a helytállás és a válogatottba jutás

– Kiemelném a TFSE elleni küzdelmet, hiszen egészen a végletekig, a mindent eldöntő szettig húztuk el a mérkőzést, s végül 3–2-re nyertünk – emelte ki a tizenegyedikes röplabdázó. – Nagyon örülök, hogy részese lehettem az Extraligáig menetelő folyamatnak az új csapatommal.

Az Extraligába való bejutás miatt a régi alakulatával, a Diamanttal is biztos össze fog csapni, bár elég nagy lesz a változás a kaposvári egyletnél, hiszen a régi csapatból csak hárman maradnak a következő idényre. Így Tóth Jázmin még jobban meg akarja mutatni a fejlődését, bár mentálisan nehezebb mérkőzés lesz, mint egy másik együttes ellen, másrészt viszont játszott már a Kaposvár Aréna pályáján. Egy minimálisan biztos stresszelni fog, de csak az elején lesz nehéz, hogyha belelendül a játékba, akkor már nem lesz semmi gond.

– Most mindenképp az a cél, hogy az Extraligában helytálljunk, aztán később ki szeretnék menni külföldre játszani, hogy tapasztalatokat szerezzek – hangsúlyozta Tóth Jázmin. – Valamint a legfőbb cél az, hogy behívjanak a felnőttválogatottba, illetve egyetemi terveim is vannak.