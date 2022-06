Az elmúlt két év rendhagyó körülményeit követően az idén nyolcadik alkalommal szervezték meg a tavaszi idény legnagyobb bringás túráját. A McDonald’s BringaMánia Tour de Balaton távjaira valamennyi hely már az előnevezések alatt betelt, így Siófokról, az Újhelyi Strandról indulva majdnem háromezren tekerhettek szervezetten a tó körül.

Csaknem 1400 kerékpáros vágott neki a Balaton XL és a Balaton L távoknak – előbbi a teljes, 206 kilométeres tókerülést, utóbbi pedig a nyugati medence 168 kilométeres távját jelentette. A rajtokra 300-as csoportokban került sor, így a hatalmas bringáskígyó széthúzódott a balatoni bringakörúton. A mezőnyben tekert többek között az olimpikon hegyikerékpáros Benkó Barbara is.

Kilenc órától szintén 300-as csoportokban indult útjára a Balaton M (78 km) mezőnye, melynek résztvevői Tihany és Szántód között kompozással kezdték a keleti-medence megkerülését, tizenegy órakor pedig a családi táv, a 30 km-es Balaton S túra, melynek kerékpárosai a balatonföldvári frissítőpontig tekertek oda és vissza. A legkisebbeknek Siófokon belül rendezték meg a Balaton XS-t, mely a hat kilométeres hosszával alkalmas arra, hogy a 10 évesnél fiatalabb indulók is ráérezzenek a bringázás élményére.

Az öt túrára a kedvezőtlen időjárás ellenére is összesen 2885-en vették át a rajtcsomagot, mely ajándék pólót, tornazsákot és kulacsot is tartalmazott. A kerékpárosok Balatonlellén, Balatonfenyvesen, Balatongyörökön, Révfülöpön, Paloznakon, Balatonkenesén és Balatonföldváron juthattak frissítő falatokhoz és folyadékhoz, hogy aztán Siófokra visszatérve átvehessék érmeiket.

Az Újhelyi Strandon kialakított rendezvényközpontban a szervező Vuelta Sportiroda partnereinek köszönhetően játékos programok egész sora várt kicsikre és nagyokra. A McDonald’s sátrainál a látogatók masszázson vehettek részt, de amennyiben a tekerőknek szüksége volt rá, egy szakembernek köszönhetően kineziotape-et is kaphattak. A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány sátránál fotófallal, színezősarokkal készültek az alapítvány képviselői. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. számos szórakozó programot biztosított az arcfestéstől kerékpárral hajtott turmixgépen át a nyereményjátékokig.

A McDonald’s BringaMánia program és a Vuelta Sportiroda szervezői csapata kiemelten fontosnak tartja a kerékpározás népszerűsítését, hogy a mozgás öröme minden korosztály számára elérhető legyen. A McDonald’s BringaMánia Tour de Balaton ismét telt házas rendezvényként járult hozzá több ezer ember aktív, ám a borús időjárás ellenére felhőtlen kikapcsolódásához.

A McDonald’s 2010-ben hívta életre a BringaMánia programot, mely a bringázás – mint bárki számára elérhető tömegsport – népszerűsítése mellett, segítséget nyújt a két keréken közlekedő gyerekek és felnőttek számára a kulturált és biztonságos biciklizés elsajátításában. A program az évek során számos bringás sportrendezvénnyel, a biciklis KRESZ hazai ismeretének terjesztésével, oktatóanyagok készítésével is hozzájárult a kerékpározás népszerűségnek növeléséhez.