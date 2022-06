Az első magyar fellépő Gyurinovics Fanni volt, aki a 100 méteres gyorsúszás futamában a nyolcadik lett, s végül a 19. helyen zárt. A 200 méteres hátúszásban Telegdy Ádám a második, Kovács Benedek pedig a negyedik lett a futamában; előbbi a hetedik, utóbbi pedig a nyolcadik helyen jutott tovább. A 200 méteres mell­úszásban Békési Eszter ötödikként zárt az előfutamában, de a 16. idővel ő is tovább folytathatta. A délelőtti programot a Jakabos Zsuzsanna, Pádár Nikolett, Késely Ajna, Molnár Dóra összetételű magyar 4 x 200 méteres gyorsváltónk zárta, amely a harmadik helyen érkezett a célba, összesítésben pedig az ötödik legjobb idővel került az esti döntőbe.

A döntők sorát Kapás Boglárka nyitotta – csak egyben, női 50 méteres hátúszásban nem volt magyar úszó –, aki két hónapon át deréksérüléssel bajlódott, s csak két hete dőlt el, hogy bevállalja a budapesti világbajnokságot. Ez a döntése még a mesterét, a Kaposvárról indult Irth Balázst is – aki a világbajnok Milák Kristóf edzéseit is irányítja – alaposan meglepte. Kapás egy helyet tudott javítani az előző naphoz képest, s hetedik lett 200 méteres pillangóúszásban, amelyben egyébként korábban szerzett már világbajnoki és Európa-bajnoki aranyat, utóbbiból kettőt is. A következő döntősünk Németh Nándor volt, aki előző nap este csak szétúszásban biztosította helyét a fináléban. Itt még tovább javított a helyezésén, s végül a hatodik helyen csapott a célba. Ugyanezt tette Kós Hubert 200 méteres vegyesúszásban, vagyis hatodik lett.

Ezután következtek az elődöntők. Először a női 200 méteres mellúszás, majd a férfi 200 méteres hátúszás. Előbbi számban Békési Eszter a 16. helyen zárt, utóbbiban pedig Telegdy Ádám az ötödik, míg Kovács Benedek a nyolcadik helyen lett finalista. A napot a Pádár Nikolett, Késely Ajna, Molnár Dóra, Kapás Boglárka összeállítású női 4 x 200 méteres gyorsváltónk zárta, akik ötödikek lettek.

Telt ház, hatezer néző előtt kezdte meg szereplését a magyar férfi vízilabda-válogatott.

Magyarország–Montenegró 12–8 (3–3, 3–1, 3–2, 3–2)

A gólszerzők: Zalánki Gergő 4 gól, Vámos Márton és Jansik Szilárd 2–2 gól, Varga Dénes, Angyal Dániel, Pohl Zoltán és Burián Gergely 1–1 gól.

A nők szerdán este lapzártánk után Olaszországgal játszottak, míg a férfiak csütörtökön, ugyancsak este Brazíliával mérkőznek.