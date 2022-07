A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola július 18 és 22 között tartja második úszótáborát huszonöt fiatallal. Már az elsőnek is nagy sikere volt július elején. Horváth-Stoff Dóra, Halmai Blanka és Meiszterics Júlia háromnegyed nyolctól várják a kis úszópalántákat, 8 órától pedig kezdetét is veszi a tábor.

– Nyolctól tízig a Virágfürdő sajnos nincs nyitva, így abban az időintervallumban kézműves, csapatépítő és sportfoglalkozásokat tartunk a gyerekeknek – mondta Horváth-Stoff Dóra táborvezető, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola edzője. – Szokott még lenni reggeli torna, váltó és sorversenyek, játékos vetélkedők is. Ha nagyon melegünk van akkor pedig bemegyünk a konditerembe. A táborban differenciált úszásoktatás zajlik, mindenkit a tudásszintjének megfelelően oktatnak. 10 órától a legkisebbeknek tanmedencés, a nagyobbaknak pedig 11 órától kinti nagymedencés foglalkozás van egy-egy órás.

– Jelenleg huszonöten vannak a táborban és próbálunk egyénileg minden gyerekre figyelni – emelte ki a táborvezető. – Az úszás után kétfogásos ebédet kapnak, ezek általában gyerekmenük szoktak lenni. A fiatalaok nagyon szeretik őket. Ebéd után a Virágfürdőben töltjük el a szabadidőnket, itt még szoktunk rendezni váltó és sorversenyt a homokos pályán. De ha nagyon jó idő van, akkor a gyerekek sokkal jobban élvezik a vizes elemeket a strand területén. Csak felnőtt felügyelete mellett mehetnek bárhova is. 16 órakor pedig bezárja a kapuit az úszótáborunk.

A három edző cserélgeti egymás között a csoportokat, a tanmedencés foglalkozásokat is mindig más tartja. Egymás között mindig megbeszélik és átadják egymásnak, hogy melyik gyerek hol tart, nincs olyan, hogy a fiatalok előröl kezdik az úszást, hanem onnan folytatják, ahol előző nap abbahagyták.

Csütörtökön a Katica tanyára mennek, azon a napon nincs úszásoktatás, az egész napukat ott töltik. Arra a napra hőségriadót mondanak, így a vizes blokkot is használatba fogják venni. Ilyenkor ugyanúgy 16 órakor van vége a tábornak.

– Vannak olyanok, akik teljesen kezdőként vannak itt, illetve olyanok, akik a Kasitól igazolt sportolók, versenyzők, mindenkit próbálunk a megfelelő szinten kezelni és oktatni – hangsúlyozta Horváth-Stoff Dóra. – Van olyan gyerkőc is, aki a táboraink alatt tanult meg úszni, minden évben visszajár és most már a nagymedencében úszik, de ő is a tanmedencében kezdett. Tehát vannak visszajárók, illetve akik már úsznak valamelyik egyesületnél. Az is a fő célunk egyébként, hogy kicsit tudjuk motiválni a gyerekeket a nyári táborral az úszásra. Még több fiatallal meg tudjuk szerettetni a vizet és tudjunk velük a tábor után is foglalkozni a Kasi keretein belül az edzéseken.

– A gyerekek mosolyogva szoktak hazamenni, nagyon várják a másnapot és el is fáradnak nagyon – fogalmazott a Kasi edzője. – Szerintem a szülők örülnek neki, hogy este csak beteszik őket az ágyba, de másnap reggel már újult erővel kelnek fel. Barátságok alakulnak itt ki az egy hét alatt, próbáljuk tényleg egy csapatként kezelni őket. Péntek délutánra nagyon jól össze szokott jönni a kiscsapat, nehezen búcsúzkodnak el egymástól a tábor végén.

Augusztusba pihenő van, szeptembertől pedig várják a gyerekeket, akik szeretnének visszamenni. A jelenlegi táborban is van több fiatal, akik szeptembertől már elkezdik az edzéseket a Kasinál.

