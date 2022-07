Balogh Vivien hétéves korában úszta át először a Balatont háton, mivel nem merte berakni a fejét a vízbe. Tizenegyévesen bekerült Kaposvári Sportközpont és Sportiskolához, ahol már komolyabban űzte az úszást, az általános iskolát pedig a Kisfaludy Utcai Tagiskolában fejezte be. A gimnáziumot már Pécsen kezdte el, az úszást pedig a PSN Zrt. csapatánál folytatta. A gimnázium után Pestre ment egyetemre a sportot pedig a Fradi csapatánál űzte tovább. A Magyar Agrár- És Élettudományi Egyetemen élelmiszermérnöknek tanul.

– Az úszást úgy igazán két évvel ezelőtt szerettem meg, most van az, hogy jönnek az eredmények, ahogyan szeretném – mondta Balogh Vivien. – Nagyon várom minden egyes hétfő reggel, hogy mehessek edzeni. Sokat edzünk, mivel a nyílt vízen 10 kilométereket úszunk, ehhez napi 18-20 kilométert le kell úszni. Kedvesek a csapattársaim, az edzőm is olyan, aki mind fizikálisan, mind mentálisan nagyon jól fel tud készíteni a versenyekre, mindig tudja mit kell mondani, mindent tud rólam, nincs olyan, amit ne tudnék vele megbeszélni. Az is előny, hogy mindig vannak céljaim, amiket el szeretnék érni az úszásban, az idei vizes vb is jól sikerült nagyon, a versenynapom után már másnap reggel mentem volna szívesen edzeni.

A Kasis időszakában már beadta a jelentkezését a Táncsics Mihály Gimnáziumba, ahova fel is vették, viszont az edzőváltások miatt döntött végül úgy, hogy Pécsen folytatja tovább a tanulást és az úszást is. Illetve senki nem volt ott hosszútávúszó és edző sem, úgy érezte, kinőtte már Kaposvárt.

– Nem vagyok az a robbanékony úszó, a 100, 200, 400 méteres számok nekem nagyon rövidek, nem tudok ennyi idő alatt felgyorsulni – fogalmazott a fiatal úszó. – A mai napig nem értem, hogy lehet leúszni teljes erőből 200 métert, én mindig is az 1500 gyorson voltam jó. Olyan vagyok, aki belő egy iramot és azt tudom hozni szinte tizedes pontosságra, ez a fajta monotonitás ami nagyon megy.

2014-ben bent volt a Jövő Bajnokai Programban, akik Balatonfüreden szerveztek egy 2021 méteres felmérőt, amelyet meg is nyert.

– Akkor vérszemet kaptam és rájöttem, hogy nagyon tetszik ez az új közeg, sokkal izgalmasabb szerintem, mint egy medencés verseny – emelte ki. – 2017-ben elindultam a Hosszútávúszó Nyíltvízi Országos Bajnokságon, ott harmadik lettem 5 kilométeren, de nem vittek ki az Európa-bajnokságra. A következő évben viszont ismét dobogós lehettem 7 és fél kilométeren, akkor Máltára már ki is vittek az eb-re, ahol tizenkettedik lettem. Ugyanebben az évben volt a világbajnokság Izraelben, ott hetedikként zártam és rájöttem, hogy én ebben vagyok jó, nem a medencében. Onanntól kezdve elkezdtünk hosszútávra edzeni, 2018 óta válogatott is vagyok, 2021 decemberétől pedig már felnőttválogatott.

Az edzője, Kutasi Gergely is nyíltvízi úszó volt, rengeteg tapasztalattal rendelkezik. Balogh Vivien száz százalékosan meg is bízik benne, mindent amit mond, ő megfogad. Azt tanácsolta Viviennek, hogy felesleges azzal foglalkozni, amikor verseny közben ütnek, mert felesleges energiát fektetne erre a figyelemre, ezeket fejben ki kell zárni. Inkább arra koncentráljon, hogy elússzon onnan és minél gyorsabb legyen. Ezek állandó dolgok, amikkel számolni kell, ahogy a medencében van a rajt és a forduló, úgy nyíltvízen pedig verekedés van.

– Az idei FINA Vizes világbajnokság volt az első felnőtt vb-m, nagyon jó érzés volt, hogy az önkéntesek mindig önzetlenül segítettek – hangsúlyozta az FTC úszója. – Ha valaki hazai közönség előtt úszhat egy vb-n, szerintem az nagyon nagy dolog. Szerettem is volna bemutatkozni rögtön, hogy velem is számoljanak a jövőben, én is jól tudok teljesíteni. A célomat sikerült elérni, ami az volt, hogy az első húszban benne legyek 10 kilométeren. Tizenhetedik lettem, az utolsó 700, 800 méteren bekerültem egy brazil és egy amerikai közé, akik körbefogtak és nem tudtam elúszni, emiatt leszakadtunk a bolytól. Ha ott akkor nem szakadunk le, akkor szerintem ez egy jobb helyezés lett volna, de nem baj, mert ebből is tanultam, még nem indultam annyi versenyen, hogy mindenről legyen tapasztalatom. Akikkel együtt úsztam, ők hét, tíz évvel voltak idősebbek nálam, százszor több versenyen voltak, mint én, így igyekszem minél több Európa-kupán, Világkupán részt venni, hogy meglegyen a kellő tapasztalatszerzés.

Az Európa-bajnokság augusztus 17-21.-ig tart Rómában, Vivien 10 kilométeren mindenképp indulni fog. Kevesebb nemzet lesz, de nagyjából ugyanannyi versenyző, mint a vb-n.

Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt

– Nagyon jó lenne benne lenni az első tízben, nagyon nagy szó lenne, de akkor sem szomorkodnék, ha az első húsz sikerülne – fogalmazott Balogh Vivien. – Lépcsőfokonként szoktam a céljaimat kitűzni, a következő cél az eb-n való jó szereplés, utána pedig újból kvalifikálni a vb-re. Minden sportolónak az olimpia a legfőbb cél, ahhoz, hogy oda kijussak, a vb-re is ki kell jussak. Az egyetemen az első két évet zsinórban megcsináltam, viszont jövőre van egy vb, ahonnét ki lehet jutni az olimpiára, ezért a következő félévet halasztom. De nem fogom abbahagyni a tanulást, inkább megcsinálok egy felsőfokú német nyelvvizsgát, vagy egy angol középfokút. Nem lehet úszni tanulás nélkül, szerintem a kettő mindig együtt ment.