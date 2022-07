Július 29-én kezdődik Romániában a kosárlabdázók U18-as, B-divíziós Európa-bajnoksága. A keretszűkítés után Antalics Dániel (center) és Halmai Dániel (irányító) is a nemzeti együttes tagja maradt. Előbbi már bemutatkozhatott a Kometa Kaposvári KK felnőttegyüttesében is. A Váradi Kornél szövetségi edző által irányított szakmai stábban pedig Szőke Balázs kapott szerepet.

– Már június huszadikán elkezdtük a felkészülést a kontinenstornára – mondta Szőke Balázs, a csapatunk másodedzője. – Pécsett, a Rátgéber Akadémián töltöttünk egy hetet, majd átköltöztünk Kecskemétre – ahol együtt edzhettünk a felnőtt válogatottal –, ezután Horvátországban vettünk rész két edzőmérkőzésen, s mindkét alkalommal A-divíziós ellenféllel csaptunk össze. Az Eb előtti utolsó állomás a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének székesfehérvári edzőközpontja volt, innen indulunk útnak Romániába.

Végig nagyon jó körülmények között dolgozhattak, minden helyszínen adott volt minden a kiváló szakmai munkához.

– Az első fehérvári héten kétszer találkoztunk Szlovéniával – tette hozzá. – Rá egy hétre Belgiummal csaptunk össze két alkalommal, majd Montenegró következett. De igazából az a legfontosabb, hogy látszik a folyamatosa fejlődés a srácokon. Azt tudni kell, hogy jövőre Debrecen rendezi meg az U19-es világbajnokságot, s az a legfontosabb cél, ez a fóprojekt.

Kedden délután hirdették ki az utazó keretet, melyben Antalics Dániel és Halmai Dániel is ott volt.

– Óriási lehetőség ez mindkettejük számára, hiszen nemzetközi szinten mérethetik meg magukat – hangsúlyozta Szőke Balázs –, hiszen ez egészen más, mint a magyar bajnokság.

A másodedzőnktől megtudtuk azt is, kíváncsian várják, mire lesz képes a válogatott. – Az utóbbi két esztendőben a koronavírus-járvány miatt elmaradt az Európa-bajnokság, így nem vagyunk tisztában az erőviszonyokkal, csak sejtéseink vannak – emelte ki. – De azt gondolom, jó úton járunk, hiszen az edzőmeccseken olyan ellenfelekkel csaptunk össze, melyek előrébb vannak a rangsorban, mint mi, s nagyon jó teljesítményt nyújtottunk, ás még egyszer hangsúlyozom, folyamatosan fejlődtünk. Ezért a csapat, és mi edzők is már nagyon várjuk a tornát, hogy meglássuk, hol is tartunk.