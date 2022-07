A siófokiak közt ott volt a pályán a 17 éves Dénes Csanád Vilmos, aki az elmúlt szezonban a MOL Fehérvár FC harmadosztályú csapatában három gólt szerzett harmincnégy találkozón, melyek közül huszonhármon kezdőként játszott. Az U18-as válogatottba is meghívót kapó Dénes másfél évet töltött Spanyolországban, majd Felcsúton és Csákváron is játszott, mielőtt a piros–kékekhez került, onnan pedig Siófokra. Szintén a MOL Fehérvár FC-től érkezik Vágó Gábor, aki már több felkészülési mérkőzésén szerepelt. A húsz éves védő Szegeden ismerkedett meg a labdarúgással, Kecskemétről került 2019 nyarán a fehérváriakhoz, akiknél az elmúlt szezonban a harmadosztályban kapott lehetőséget, nyolc alkalommal. Némi másodosztályú rutinja is van, idén tavasszal budaörsi színekben kilenc találkozón kapott lehetőséget.

A napokban megtartották a másodosztályú bajnokság sorsolását, a BFC Siófok a Diósgyőri VTK ellen kezd a Révész Géza utcai Stadionban július végén. Szeptember tizenegyedikéig nyolc meccset játszanak Horváth Péterék, ebből ötöt – Diósgyőr, Nyíregyháza, Haladás, Szeged, Tiszakécske – hazai környezetben. Ezt követően viszont szusszanhatnak, ugyanis egy háromhetes bajnoki szünet következik.

Dunaújvárosi FC – BFC Siófok 0–0

BFC Siófok: Hutvágner – Polényi, Varjas Z., Debreceni, Varga B. – Medgyesi M., Nyitrai – Nyári, Balogh B., Girsik – Horváth P. Csereként lépett pályára: Winter (kapus), Varjas L., Vágó, Kirják, Nikházi, György, Dénes, Kulifay, Elek, Pataki. Vezetőedző: Domján Attila.