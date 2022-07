A hathetes felkészülés után vasárnap este 19 órakor már tétmérkőzésen bizonyíthat a Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek a tizedik helyen zárták a harmad­osztály Nyugati csoportját, s nagy kérdés, hogy ezt az eredményt meg tudják-e ismételni. A keret ugyanis igencsak átalakult, s jobbára saját nevelésű, somogyi kötődésű labdarúgókra építenek Kaposváron. Ez a törekvés mindenképp dicséretre méltó, s a klub háza táján nagyon bíznak abban, hogy ez eredményre is vezet, akárcsak a kétezres évek elején. Az előkészületi mérkőzésekből sok tanulságot nem lehet levonni, hiszen különböző erősségű ellenfelekkel találkoztak a kaposváriak, akik új edzővel vágnak neki az évadnak. A mögöttünk hagyott hathetes időszakból viszont csak négyet készültek együtt az új vezetőedzővel a Rákóczi labdarúgói. Azonban az már látszik, hogy Horváth Rudolf megtalálta a közös hangot a játékosokkal.

– Nagyon intenzív négy hét volt, amely alatt megpróbáltuk felhozni a játékosokat fizikálisan és mentálisan, beállítani őket arra a felfogásra, amiben szeretnénk játszani – mondta Horváth Rudolf, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Stílusunk a régi tradíciókra épül: egy szerethető csapat tele helyiekkel, fiatalokkal, akik mindent megtesznek a győzelemért, és felvállalják a bátor, nyílt focit. Ezt a felfogást szerettem volna átadni az elmúlt négy hétben minden játékost bevonva. Nagyon jól dolgoztak, sok edzés van mögöttünk, emiatt figyelnünk kell arra, hogy a játékosok frissek legyenek az első fordulóra, de az biztos, hogy ez az edzésmunka hosszú távon kifizetődik. Az említett szellemben szeretnénk játszani már az első mérkőzéstől kezdve és kialakítani egy versenyképes csapatot.

– Egy labdarúgó azért kínlódik a felkészülés során, hogy a bajnoki mérkőzésekre ráfordulva minden rendben legyen – fogalmazott Zvara Dávid, a Kaposvári Rákóczi FC középpályása. – Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó alapozáson vagyunk túl, mely során fizikálisan és mentálisan is lépett előre a keret. Fiatal csapatunk van egy fiatal ambiciózus edzővel, úgy vélem, ez egy nagyszerű párosítás, abszolút bizakodó vagyok, és várom már a rajtot. Személy szerint is egy jó felkészülésen vagyok túl, napról napra sikerült erőnlétben és futballban is közelebb kerülni a régi önmagamhoz, de ez még meccsről meccsre javulni fog. Sajnos az utolsó héten egy betegség hátráltatott, de már jó erőben várom az első mérkőzést.

A Rákóczi nagyszerű erőfelmérővel rajtol, hiszen az első fordulóban a dobogót megcélzó FC Nagykanizsa érkezik Kaposvárra.

– Egy más Rákóczit láthat ebben a szezonban a közönség, más felfogásban fogunk majd játszani – tette hozzá Zvara Dávid. – A mi helyzetünkben mérkőzésről mérkőzésre kell készülnünk, de bárki is legyen az ellenfél, a győzelemre kell törekednünk. Szeretnénk nyerni az első fordulóban azért is, mert az előző szezon második felében nem úgy sikerültek a hazai meccseink, ahogy szerettük volna. Emiatt kárpótolni akarjuk a szurkolókat, és nyilván, nekünk is nagy lökést adna egy siker a nyitófordulóban. Közhely, de egy jó kezdés sokáig repítheti a csapatot.