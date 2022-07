– Az elmúlt csaknem öt évtizedre visszatekintve ez volt Magyarország ötödik érme a női junior kézilabda világbajnokságokon, melyet 2018 óta több Európa-bajnoki arany előzött meg. Elégedett az eredménnyel?

– Vb-n érmet nyerni úgy gondolom nagy dolog. A döntőt elveszíteni fájdalmas volt, de világversenyen érmet nyerni bármelyik korosztályban az nagy teljesítmény. Főleg most ebben a kiegyenlített, sok nemzetet felvonultató világban, ahol már a nőknél is egyre nagyobb a verseny. Így érmet szerezni nem könnyű.

– A vb első meccsei viszonylag nagy arányú győzelmeket hoztak, majd a negyeddöntőtől a Skandináv országokkal szoros mérkőzések vártak a válogatottra. Mi volt a kulcs a dánok és svédek elleni sikerhez?

– Ezekre a találkozókra készültünk, tehát mindent egy lapra feltéve tudtuk, hogy a negyeddöntő és az elődöntő meghatározza, hogy milyen eredményt érünk el. A csoportmeccseken relatíve könnyebben nyertünk. Ennyire nem voltak gyengék az ellenfeleink, de sikerült elszakadnunk és fel is adták, emiatt mi is úgy voltunk, hogy már nem kellett azt az iramot menni, ami szükséges egy-egy erősebb csapat ellen. Emiatt féltem attól hogy hátránnyal érkeztünk meg a negyeddöntőbe, de szerencsére nem ez igazolódott be. A dánok ellen volt ez félelmem, amikor már ment a mérkőzés, főleg a végjátéknál már úgy éreztem talán jó is volt, hogy a csoportmeccseken nem volt erős mérkőzésünk, így erre a két találkozóra frissek voltunk. A negyeddöntőben és az elődöntőben a mi oldalunkról sokan játszottak jól és szakaszokban kiemelkedő kapusteljesítmény is segítette a sikerünket.

– A Norvégia elleni döntő volt a torna legszorosabb mérkőzése. Min múlott az aranyérem sorsa?

– A norvégoknak a csoportmeccsek alatt voltak nehezebb találkozóik, viszont a legjobb nyolc között már nem volt olyan nehéz dolguk mint nekünk. Ez azért jobb verzió, mert így a döntőre pihentebben érkeztek, mint mi a dán és svéd meccsek után. A vasárnapi finálét megelőző két ellenfelünkkel este fél kilenckor játszottunk, és mivel fél órát még utaztunk a szállásra is, volt éjjel kettő mire ágyba került a csapat. A döntő első félidejében nem voltunk olyan ritmusban, amiben előtte játszottunk. Az eredmény még hízelgő is volt nekünk, de pontatlanok voltunk, nem úgy ütköztünk, nem úgy váltottunk ahogy terveztük. Ráadásul az első öt meccs után a megszokotthoz képest másik térfélen kezdtünk, melynek a legjobb támadó- és védősor cseréjekor van nagy jelentősége, és taktikailag ez nekünk rosszul jött ki, mert a végjátékunkat át kellett szerkeszteni emiatt. A második játékrész elején jött egy jó kapusteljesítmény ott felkeményedett a játékunk. Váltottunk egy védekezést, amire a norvégok nem tudtak reagálni, így vettük át a vezetést. Az utolsó öt percben azonban volt három kihagyott ziccerünk és elmaradt három olyan falt, melyet nem fújtak be, így ez az 5-6 mozzanat befolyásolta a végeredményt. Itt kellett volna pontosabban játszanunk. A döntőben nem voltak kiemelkedő teljesítményeink, és még kapusteljesítményben is adósak maradtunk.

– A csapat büszke lehet magára, hiszen az eb-győzelmek mellett 30 meccsből 29-et megnyert zsinórban, így minden idők egyik legeredményesebb magyar utánpótlás-válogatottjának számít. Hogy értékeli az elmúlt öt év munkáját?

– Hagytunk esélyt, lehet ezt überelni – válaszolta nevetve ifj. Kiss Szilárd. – Három arany és egy ezüst világversenyen... Azt szokták mondani, ha valaki egyet tud nyerni az már hatalmas dolog, ha kettőt az már csoda. Mi megcsináltuk azt, hogy mind a négy versenyünkön ott voltunk a döntőben. Szerintem nagyon büszkének kell lennünk erre. Számomra a legnagyobb üzenete ennek azonban mégis az, hogy tudtuk tartani azt a szintet, ahonnan a 16 éves játékosokkal elindultunk, és ott tudtunk lenni a világ elitjében a kezdetektől a korosztály kiöregedéséig. Ez bíztató, ezt kellene minél több korosztállyal is elérnünk és akkor felnőtt szinten is nagyon jó válogatottunk lesz. A 2004-es születésű fiatalok is nagyon jók lesznek, lehet ők még ezt is felülmúlják majd Bohus Beáta vezetésével. Van remény.

Fotók: Németh Levente

– A vb legjobb irányítója Kajdon Blanka lett, aki a döntő legeredményesebbje is volt egyben 8 góljával. A 19 éves irányító Siófokon folytatja pályafutását, kiugrási lehetőség lehet ez a fiatal tehetségnek?

– A Blanka egy nagyon ügyes, szorgalmas játékos. Sokra hivatott és mindent meg is tesz a sikerért. Nagyon úgy tűnik hogy Siófokon olyan kezekbe kerül, ahol tovább tud fejlődni. Ez egy jó döntés volt a részéről. Nagyon bízom benne hogy játékidőben, tudásban is haladni tud előre. Most olyan játékosokkal lesz körülvéve, akik közül többen sokkal tapasztaltabbak és rutinosabbak, mint ő. Bízom benne hogy ebbe majd nagyon jól be tud szállni. Az ő játéka a sok egy-egyezésről szól, és ha a védelemnek a mellette lévő támadókra is figyelnie kell, akkor tud ő nagyon jól érvényesülni. Az ifjúsági válogatottnál is így volt. Külön örülök neki, hogy a közelség miatt továbbra is tudom, tudjuk figyelni a játékát.