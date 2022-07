A bajnoki rajt előtt pár nappal jelentette be első két igazolását a harmadosztály Nyugati csoportjában érdekelt Kaposvári Rákóczi FC, amely egy kapust és egy belső védőt szerződtetett első körben. Előbbire Mikler Dániel érkezett. Mikleréknél családi vonás, hogy a férfiak a gólvonal elé állnak, így a kaposváriak újdonsült kapusa, Mikler Dániel sem szakított a hagyományokkal, s édesapját követve ő is kapuskesztyűt húzott. A jelenleg 25 éves hálóőr az utánpótlás éveit Mezőfalván, Dunaújvárosban, Puskás és a Budapest Honvéd Akadémiáján töltötte. Ezt követően másfél évig készült az Újpest FC NB I.-es keretével, de nem tudott bemutatkozni a legmagasabb osztályban. Ezt követően az NB III.-as Bölcskéhez, majd az ugyancsak harmadik ligás Szigetszentmiklóshoz vezetett az útja, s mindkét állomáshelyén legtöbbször vele kezdődött az összeállítás. Utóbbi klub megszűnését követően került az akkor is NB III.-ban érdekelt Veszprémhez, aminek az az érdekessége, hogy akkor három Mikler is védett a városban. Bátyja, Roland ugyanis a magyar válogatott mellett a Telekom Veszprém kézilabda csapatának, míg öccse, Krisztián a kézilabda akadémia korosztályos együtteseinek kapuját őrizte. Ezt követően Balatonfüredre, majd Ceglédre vezetett az útja. Az elmúlt három évet utóbbi gárdában töltötte, ahol alapembernek számított.

A belső védőként bevethető Kocsis Barnabás ugyancsak Ceglédről érkezett a Rákóczihoz. A most 21 éves labdarúgó Petőházán kezdte a futballt, majd Sopronban töltött négy évet, ahonnét a Győri ETO igazolta le. Ezt követően került a Puskás Akadémia U17-es együtteséhez, majd elkezdte járni a ranglétrát és bemutatkozott az NB III.-as, felnőtt csapatban. Az előző szezonban az NB III. Közép csoportjában szereplő Ceglédi VSE alapembere volt a játékos, hiszen a bajnokságban harminc, míg a MOL Magyar Kupában öt mérkőzésen lépett pályára. Utóbbiban a Kaposvári Rákóczi FC ellen aratott háromgólos sikerből is kivette a részét.

A felkészülési mérkőzéseken, illetve az edzéseken mutatott teljesítménynek köszönhetően Mikler Dániel, illetve Kocsis Barnabás is meggyőzte a somogyi zöld-fehérek szakmai stábját, így a következő szezonban mindketten a Rákóczi erősítik.