KÉZILABDA NB I., FÉRFIAK Két fiatal játékossal erősít irányító poszton a HSA NEKA férfi NB I.-es kézilabdacsapata a következő szezonban.

– Klubunk egy évre szerződteti a Veszprémből érkező 21 éves Dobi Bencét, míg a 22 esztendős Ács Péter egy évig a Csurgó kölcsönjátékosaként szerepel a balatonboglári együttesnél – tájékoztatott a neka.hu. – Az akadémia filozófiáját követve továbbra is tehetséges magyar játékosokra számít Sótonyi László vezetőedző.

A BFKA Veszprém NB I./B-s csapatában játszva 21 mérkőzésen kereken 100 gólt szerzett Dobi Bence, aki a korosztályos válogatottakban már játszott együtt leendő csapattársaival, és motiváltan várja a NEKA-s időszakot. – Nagyon örültem a NEKA megkeresésének, szerintem mindenki tisztában azzal, milyen magas szintű szakmai munka folyik itt, nem sokat kellett gondolnom azon, hogy a következő szezont itt kezdjem meg – fogalmazott a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia hivatalos honlapján. – A csapatból sok mindenkit személyesen is ismerek, vagy már voltunk csapattársak klubszinten, vagy a korosztályos válogatottaknál, illetve egymás ellen játszottunk. Sótonyi László személye volt az egyik meghatározó pont, ami miatt így döntöttem, mivel szeretnék a kezei alatt tanulni és játszani. Szerintem a biztos bennmaradás az egyértelmű cél, amit ezzel a nagyon fiatal csapattal nem lesz egyszerű elérni, de mindent meg fogunk tenni ennek érdekében.

Ács Péter a Csurgói KK-tól érkezik, ahol az élvonalban bizonyíthatott az elmúlt szezonban, a fiatal játékos is készen áll a közös munkára. – Úgy gondolom, hogy a NEKA-n minden adott ahhoz, hogy játékosként a lehető legtöbbet fejlődjek – nyilatkozta a neka.hu-n. – A csapat nagy részét csak a pályáról ismerem, de biztos vagyok benne, hogy hamar beilleszkedem majd. Nagyon várom már a közös munkát és mivel elég maximalista vagyok, szeretnék minél előbb végezni az élvonalbeli bajnokságban – mondta el Ács Péter.

A HSA NEKA férfi NB I.-es kerete július végén tér vissza Balatonboglárra és kezdi meg a felkészülést a 2022/2023-as bajnoki idényre.