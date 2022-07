Az első, és talán a legfontosabb lépés az volt, hogy az egyesület vezetése megegyezett egy új szponzorral, a Kometa 99 Zrt.-vel, ráadásul a cég a névadója is lesz az együttesnek, melyre közel húsz éve nem volt példa.

Az érkezők sorát Ivan Rudez nyitotta, a fiatal, ám ennek ellenére rendkívül rutinos horvát szakember lesz az előttünk álló idényben a somogyiak vezetőedzője.

– Olyan edző vagyok, aki folyamatosan fejleszti a játékosokat, a legfontosabb feladatom, hogy a magyar, illetve a helyi fiatal kosárlabdázók folyamatosan szintet lépjenek, és be lehessen őket építeni a csapatba. Feladatom az is, hogy versenyképes egyletet építsünk, s ennek a két dolognak az ötvözete biztosítja a jövőbeni előrelépést – nyilatkozta még a bemutatásakor rendezett sajtótájékoztatón Ivan Rudez.

Ezután három játékosával is szerződést hosszabbított a klub, a csapatkapitány Hendlein Roland és Krnjajszki Borisz is úgy döntött, még egy szezont marad a somogyi megyeszékhelyen. A fiatal tehetséggel, Paár Márkkal pedig élete első profi megállapodását írta alá, melynek értelmében hosszú távra, kettő plusz egy esztendőre kötelezte el magát.

Az első légiósra sem kellett sokat várni, Tomislav Gabric személyében horvát válogatottjátékost szerződtettek, a sportoló az elmúlt szezont a francia Elan Chalon csapatánál töltötte. A huszonhat esztendős Tomislav Gabric, aki hármas és négyes poszton is bevethető, többször is tagja volt a 2023-as világbajnoki selejtezőn pályára lépett horvát nemzeti együttesnek. A 204 centiméter magas bedobó hazájában, Sibenikben kezdte meg pályafutását, majd a Cibona Zagreb csapatánál töltött két esztendőt. Ezt követően légiós évei alatt játszott Szerbiában, Romániában és megfordult Lettországban is.

A dán válogatott irányítója, a huszonhat éves, 188 centiméter magas Sebastian Aris lesz a következő szezonban a csapat egyik irányítója. A mögöttünk hagyott idényben 31 bajnokin 18 pontot, 4,5 lepattanót és 6,1 gólpasszt átlagolt, miközben a triplavonal mögül 46 százalékkal, míg büntetőből 91 százalékkal célzott. Arist az évad végén a bajnokság legjobb dán játékosnak választották meg, míg miután csapatával kupagyőzelmet szerzett, a döntő MVP-címét is megkapta: a fináléban 26 pontot dobott.

A Kometa Kaposvári KK jelenlegi játékoskerete: Krnjajszki Borisz, Hendlein Roland, Bogdán Benedek, Csorvási Milán, Puska Bence, Paár Márk, Tomislav Gabric (horvát), Sebastian Aris (dán). Vezetőedző: Ivan Rudez. Edzők: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.