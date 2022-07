Szerda este után péntek délelőtt is pályára lépett a formálódó Kaposvári Rákóczi FC, amely a szintúgy harmadik ligás Paksi FC II. otthonában vívta második előkészületi találkozóját. A somogyi zöld-fehéreknél ezúttal két fiatal próbázó kapott lehetőséget kezdőként: az előző mérkőzésen gólt is jegyző Horváth Balázs valamint a Bene Akadémiáról felhozott belső védő, Heil Máté. Utóbbinak bőven akadt dolga az első percekben, hiszen a paksi fiatalok igen nagy lendülettel vetették bele magukat az összecsapásba. Az első ígéretes lehetőség is előttük adódott, azonban Kocsis Bence közeli lövése hiába jutott túl Ipacs Péteren is, Böndi Ádám kivágta a gólvonalról. Két perc múlva, pont az első negyed óra végén viszont a Rákóczi előtt adódott lehetőség, egy gyors ellentámadásból Mayer Milán kapott remek kiugratást, mely után higgadtan gurított a bal alsóba. A folytatásban a dinamikus, gyors futballt játszó paksiak előtt több ígéretes lehetőség is adódott. Előbb Volter Patrik nagy helyzetben centikkel a jobb kapufa mellé lőtt, majd nem sokkal később Heil Máté blokkolta Pesti Zoltán kapura tartó löketét. Igaz, a másik oldalon is nagyot kellett menteni a gólvonalról egy szöglet után Lorentz Mártonnak.



A második félidőre szinte teljes sort cserélt Kindl István, a paksiak mestere, míg a kaposváriak három helyen változtattak. A frissen beálló kapust, Niedecki Rault rögtön fel is avatták a paksiak, nem is akármilyen góllal, hiszen Horváth Kevin nagyjából huszonöt méterről tekert a bal felsőbe. Horváth Rudolf, a Rákóczi mestere egy órányi játékot követően csak Bíró Dominiket hagyta meg hírmondónak a kezdőből, s pályára küldte a fiatalokat.

A hátralévő percek kiegyenlített játékot hoztak, de inkább a Kaposvárnak állt a zászló, viszont a helyzetek ellenére nem tudták eldönteni a találkozót.

Paksi FC II.–Kaposvári Rákóczi FC 1–1 (0–1)

Paks, 50 néző. V.: Szappanos Sz. (Trapp E., Horváth T.)

Paksi FC II. I. félidő: Rácz G. – Görög, Osztermajer, Lorentz, Gergor – Heisler – Zoltán R., Kocsis B., Volter, Pesti – Palóka. II. félidő: Kovács F. – Mácsik, Osztermajer, Ádám D., Szécsi P. – Lakatos-Lengyel – Ignácz, Volter (Máté Cs., a 60. percben), Horváth K., Pesti (Ribár, a 60. percben) – Skripek. Vezetőedző: Kindl István.

Kaposvári Rákóczi FC: Ipacs (Niedecki, a szünetben) – Zólyomi (Borbély Á., a szünetben), – Heil (Perevuznik, a 60. percben), Harsányi (Lassz, a 60. percben), Böndi (Rabi, a szünetben) – Zvara (Kálmán Sz., a 60. percben), Horváth B. (Grabarics, a 60. percben) – Ekker (Pintér M., a 60. percben), Pintér N. (Országh, a 60. percben), Bíró D. (Varga A., a 70. percben) – Mayer M. (Kovács L., a 60. percben). Vezetőedző: Horváth Rudolf.

Gólszerzők: Horváth K. (a 48. percben), illetve Mayer M. (a 15. percben).