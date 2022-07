A huszonhét esztendős Tomislav Gabric, aki hármas és négyes poszton is bevethető, többször is tagja volt a a 2023-as világbajnoki selejtezőn pályára lépett horvát nemzeti együttesnek. A 204 centiméter magas bedobó hazájában, Sibenikben kezdte meg pályafutását, majd a Cibona Zagreb csapatánál töltött két esztendőt. Ezt követően légiós évei alatt játszott Szerbiában, Romániában és megfordult Lettországban is.

A 2020/21-es idényben szerepelt a német és a lengyel élvonalban is, utóbbiban harminc bajnoki mérkőzésen átlagban huszonkilenc perc alatt 13,7 pontot és 4,4 lepattanót átlagolt, a triplákat 39 százalékos pontossággal dobta. Az elmúlt évadot a francia az Elan Chalon csapatánál töltötte, ahol harmincnégy bajnokin átlagban tizenhét perc alatt 8,1 pontot átlagolt, a hárompontos vonal mögül pedig 40 százalékos pontossággal célzott. Tomislav Gabric a 8-as mezszámot választotta magának a Kometa Kaposvári KK-ban.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, három játékos is szerződést hosszabbított a somogyi együttessel. Krnjajszki Borisz és a csapatkapitány, Hendlein Roland is újabb egy-egy szezonra kötelezte el magát a kétszeres bajnok és egyszeres Magyar Kupa-győztes gárdához. A klub saját nevelésű tehetsége, Paár Márk pedig hosszú távú megállapodást írt alá, mely kettő plusz egy esztendőről szól.

A sort az új vezetőedző bejelentése kezdte; a fiatal, ám ennek ellenére rendkívül rutinos horvát szakember, Ivan Rudez irányítja a szakmai munkát az előttünk álló idényben a kaposvári csapatnál. Ivan Rudeznek kiemelkedő tapasztalata van a fiatal játékosok fejlesztésében, több alkalommal is tartott edzőképzéseken, konferenciákon előadásokat - többek között nemrég Pécsett, a Rátgéber Akadémián is.

– Olyan edző vagyok, aki folyamatosan fejleszti a játékosokat, a legfontosabb dolgom, hogy a magyar, illetve a helyi fiatal kosárlabdázók folyamatosan szintet lépjenek és be lehessen őket építeni a csapatba – nyilatkozta a bemutatkozásakor az új vezetőedző. – Feladatom az is, hogy versenyképes egyletet építsünk, s ennek a két dolognak az ötvözete biztosítja a jövőbeni előrelépést.

A Kometa Kaposvári KK jelenlegi játékoskerete: Krnjajszki Borisz, Hendlein Roland, Bogdán Benedek, Csorvási Milán, Puska Bence, Paár Márk, Tomislav Gabric (horvát). Vezetőedző: Ivan Rudez. Edzők: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.