– Országosan is egyedülálló lovas képzéssel és lovassport-infrastruktúrával rendelkezünk – mondta a kontinensviadal kapcsán rendezett sajtótájékoztatón Vörös Péter, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campus főigazgatója. – Az elmúlt években sokat fejlesztettük a Pannon Lovasakadémiát, melynek köszönhetően alkalmas lett arra, hogy szinte minden héten versenyeket rendezzünk több korosztály és szakág számára és egyre gyakrabban tudunk szervezni nemzetközi megméretéseket is. Kettőezer-tizenhétben volt – három szakágban – a póni Európa-bajnokság, majd 2018-ban itt tartottuk a junior lovastorna Eb-t is. Az idei lesz már az ötödik nemzetközi tudáspróba, melynek a Kaposvári Campus ad otthont. A szakág komoly múlttal rendelkezik a somogyi megyeszékhelyen, hiszen a Lovasakadémia SC színeiben Bence Balázs junior Eb-címet szerzett. S bízunk benne, hogy az LSC indulói ezúttal is szép eredményeket érnek el. Ezek az események kiemelten fontosak, mert hozzájárulnak a lótenyésztő, lovassport-szervező és agrármérnök képzésük töretlen népszerűségéhez.

– Mindig nagy öröm, ha egy rendezvény érkezik a városba, ahogy az is, ha egy sportág bemutatkozhat – fogalmazott Dér Tamás Kaposvár alpolgármestere. – Ahhoz, hogy a város, az egyetem vagy éppen az akadémia egy sportrendezvényt le tudjon bonyolítani, ahhoz az kell, hogy a nemzetközi szövetség, a sportolók, az edzők és a szervezők bízzanak a településben. Ez a bizalom már kialakult, hiszen Kaposvár az az elmúlt időszakban olyan nagyszabású eseményeknek adott sikeresen otthont, mint a Giro d' Italia rajtja, világbajnoki selejtezős kosárlabda-mérkőzés, vagy éppen az úszók junior országos bajnoksága. Melyek fontosak a turizmus szempontjából is, hiszen a város bemutatkozhat a hazánkban élőknek, de a külföldről érkezőknek is. Egyre több és több szépségét tudjuk megmutatni Kaposvárnak, mint például a desedai kerékpárút. Azt szeretnénk, hogy ne csak sport-, hanem sportolóváros legyen Kaposvár, ezért hoztunk létre grundokat, kültéri kondipályákat és három futókört is létesítettünk. Ezzel is azt szeretnénk elérni, hogy az itt élők egészségesebbek legyenek. Az Eb is felhívja a figyelmet arra, hogy egy-egy könnyűnek látszó kűrben is, mennyi munka és erőfeszítés van.

– Nagy öröm, hogy ismét Kaposvárra látogat a lovastorna élmezőnye – hangsúlyozta Villányi Krisztina rendezvényigazgató, a Magyar Lovassport Szövetség lovastorna szakágának szövetségi kapitánya. – Már azt mondhatom, szinte hagyományosan, hiszen négyévente visszatérnek hozzánk a juniorok. Az idei történelmi jelentőségű verseny lesz, hiszen most rendeznek először fiatal lovastornász kategóriában is Európa-bajnokságot. Rengeteg nevezés érkezett; tizenhét ország körülbelül százötven sportolója mutatja be majd tudását a kontinenstornán. A lovastorna amúgy is látványos, de a koronája a csapatverseny, ahol lesz kaposvári résztvevő is. Ami számunkra egy nagy esemény, hiszen három esztendeje készülünk arra, hogy „pályára tudjunk lépni” egy Eb-n, s ezt most sikerülni fog. Egy ütőképes együttessel fogunk szerepelni, ez egy nagy dolog, s nemcsak nekünk, hanem Magyarországnak is. Több magyarért is szoríthatunk a versen során és bízunk benne, hogy jó teljesítményt nyújtanak majd. Olyan szép érmes reményeink nincsenek, mint 2014-ben Bence Balázs révén, de nagyon remélem, hogy nem fogunk szégyenkezni a magyar produkciók láttán.

– Szeretnek a külföldiek is Kaposvárra jönni, mert ismerik és kedvelik a helyszínt, a lovardában pedig minden adott ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát – tette hozzá Villányi Krisztina.. – Már nagyon várom a versenyt és reméljük, hogy jól fog sikerülni.

– A lovardában és a sportrendezvényeken zajló munkát leginkább a MATE hallgatói végzik – tudtuk meg Halas Árontól, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Pannon Lovasakadémia igazgatójától. – Fontos számunkra, hogy a képzés és a sport együtt járjon. A jövőben is rendezünk majd megméretéseket olimpiai számokban, s tervezzük fogathajtó-versenyek szervezését is.

A 14 és 18 év közötti juniorok, valamint a 18 és 21 év közötti fiatal lovastornászok a korcsoporttól függően egyéni, páros és csapatversenyben, kötelező és kűrgyakorlatok bemutatásával mérik össze tudásukat.