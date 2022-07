Tavaly amolyan kísérleti jelleggel első alkalommal rendeztek Kaposváron diákolimpiai tábort 1–4. osztályos általános iskolai tanulók számára. Akkora sikere volt, hogy a tavalyi táborlakók közül többen is újra eljöttek. A többiek azért nem, mert ők kinőttek ebből – a diákolimpiánál maradva – a korcsoportból.



– A tavalyi tábor annyira jól sikerült, hogy tisztában voltunk vele, nem kell különösebben reklámoznunk – mondta amolyan bevezetőül Rózsáné Ősz Márta, a (társ)szervező Somogy Megyei Diáksport Szövetség titkára. – Akkor már sokan mondogatták – na meg persze az osztálytársaikat is csábítgatták –, hogy jövőre is szívesen eljönnének. Abszolút nem voltunk hát rászorulva, hogy meghirdessük a táborunkat. Így is alig másfél nap alatt betelt a negyvenes létszám, de legalább még kétszer-háromszor ennyien jöttek volna. Ahhoz meg sem energiánk, de főleg szívünk nem lett volna, hogy visszautasítsuk a jelentkező gyermekeket.

– Tavaly az egyik srác hiper­aktív volt: nem volt olyan pillanat, hogy ne csinált volna valamit. Most is itt van a Munkácsyban, de rá sem lehet ismerni: lehiggadt, megnyugodott – teszi hozzá az egyik segítő.



– Mi nem szeretünk kiabálni a gyerekekkel, ezért aztán kitaláltunk egy amolyan varázsjelet – mondja a diákolimpiai tábort irányító Rózsa János, a Munkácsy Mihály Gimnázium testnevelő-tanára. – Annyi csak, ha csendet akarunk, akkor kinyújtjuk a jobb kezünket kitárt újakkal. Már az első nap elfogadták és megértették a gyerekek.



A mostani 42 gyermek közül 16-an itt voltak az első diák­olimpiai táborban is.

– A szertorna tetszett a legjobban. Az volt a nagy vágyam, ha idén is lesz, akkor hadd jöhessek el újra a táborba – mondta Szép Zoé, a kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola tanulója, aki most lesz ötödik osztályos.



– Nekünk is a torna volt a kedvencünk – bólogat helyeslően Vatulik Léna és Kéri Emma, Zoé osztálytársai.

– Elsős, másodikos, harmadikos és negyedikes gyerekünk is nagyjából ugyanannyi van, s a lányok is pontosan fele annyian vannak, mint a fiúk – folytatta Rózsa János táborvezető. – Szeretnénk, ha nem is mindet, de mindegyik sportágat kicsit megismernék, belekóstolnának. A vezérelvünk, hogy jól érezzék magukat, örömet találjanak a mozgásban.

A tábor abszolút nem kiválasztó jellegű, de amelyik gyereken megakad a szemük a szakembereknek, azokat továbbirányítják. A tavalyi tábor tagjai közül hárman már rendszeresen járnak edzésre: az egyikőjük kézilabdázik, a másikuk focizik, a harmadikuk pedig lovagol.



A diákolimpiaitábor-sorozatot az EMMI támogatja, így mindenki számára elérhető. Az idei nyáron egyébként összesen 43 diákolimpiai tábort szerveznek országszerte. Ezek közül három – volt, van és lesz – Somogyban. Június végén Tabon volt az első harminc gyermekkel, ezen a héten Kaposváron a Munkácsyban van, a harmadik pedig augusztusban lesz Barcson, ahová ötven gyermeket várnak.



Sokszor nehéz és kemény feladatok vártak a táborlakókra



Ez ám az igazi varázslat: ha a kezek a magasba emelkednek, akkor elcsendesülnek a gyermekek

Fotók: Lang Róbert