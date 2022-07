Bejelentette az 1. MCM-Diamant KNRC az utolsó igazolását a 2022/2023-as szezonra. Az előző keretből Szedmák Réka, Hegyi Bianka és Budai Viktória hosszabbított a kaposvári együttessel. Szedmák Réka az előző idényben még feladó-átlóként kezdte meg a munkát, azonban a téli szünet után már ütő poszton kapott szerepet. Vincent Lacombe vezetőedző a következő évadban is hasonló szerepkörben számít rá. Réka már megkezdte a közvetlen felkészülést az augusztus-szeptemberi Európa-bajnoki selejtezőkre a magyar nőiröplabda-válogatottal.

Hegyi Bianka még 2016-ban került Kaposvárra, edzői korán felfigyeltek rá, így hamar a felnőttkeretben találta magát. Gimnáziumi tanulmányait a városban végezte, majd egyetemre is a somogyi megyeszékhelyre jelentkezett, összeegyeztetve a tanulmányait a sporttal. Első extraligás szezonja után ismét a legmagasabb osztályban kezdheti meg a felkészülést Budai Viktória is. Fiatal kora ellenére egyre több lehetőséget kap, meghívták az U19-es válogatottba, fejlődése érdekében pedig továbbra is a felnőttcsapat kötelékében folytatja a felkészülést a következő bajnoki szezonra.

A csapatból azonban egy kezdőcsapatnyi játékos távozott. Hétéves magyarországi pályafutását követően Szerbiában folytatja Tatjana Matic. A család közelsége és a civil karrier előkészítése érdekében döntött a távozás mellett, de Kaposvárt örökre a szívébe zárta. A kiváló ütő játékos három évet játszott az egyesületnél, egy Magyar Kupa-bronz­érmet szerzett és a Challenge-kupa elődöntőjébe jutott csapat meghatározó tagja volt. Szpin Renáta szintén három kaposvári szezon után befejezi röplabda-pályafutását, életét civilben folytatja tovább. Az idei idényben a legjobb nyitásfogadó játékos lett a magyar bajnokságban. Több honi és külföldi klubtól is kapott ajánlatot Ana Grbac, a Diamant pedig a jövő építése érdekében fiatalabb irányítót képzel el a csapat mellé, ezért Ana máshol folytatja karrierjét. A rutinos horvát feladóra egyedüli karmesterként hatalmas feladat hárult.

A szakmai stáb szerette volna megtartani a belga Nathalie Lemmens-t, ő azonban egy másik ország bajnokságában szeretné kipróbálni magát. Nathalie éves statisztikái kiemelkedőek voltak, többek között a szezon második legjobb blokkolója lett, hetvenegy pontot érő sánccal. Nikalina Bashnakovával is szeretett volna megállapodni a klub, de a fiatal azerit más egyesületekből is megkeresték, így végül a váltás mellett döntött. A kaposvári közönség egyik nagy kedvence a klubhoz szélső ütőként érkezett, de a szezon második felében már feladó-átlóként játszott. Nikalina és Ana a következő évadot a Szent Benedek RA együttesénél fogják teljesíteni.

Wirth Annamária az első extraligás szezonja után a klubbal folytatott egyeztetéseket követően úgy döntött, hogy visszatér előző munkahelyéhez, és Budapesten civilként dolgozik tovább. Az idei bajnokságban harminc pontot érő nyitással a harmadik legjobb szerváló játékos lett.

Az 1. MCM-Diamant felnőttkeretében Szedmák Réka, Hegyi Bianka és Budai Viktória mellett a 2021/2022-es szezon után a visszatérő Bodovics Hannából áll a DVTK-ból érkezett Godó Pannival egyetemben. A tizennyolcszoros válogatott center, Gyimes Zsófia is a kaposvári együttest választotta, ahogy a hat év után Békéscsabáról távozó Rády Boglárka is. Az első légiósként a fiatal görög ütő, Stamatia Kyparissi érkezett, majd a magyar utánpótlás két nagy tehetsége, Radnai Lili és Radnai Luca is a somogyi megyeszékhelyen folytatja röplabdás pályafutását. A német feladó, Lisanne Meis is a Diamantot választotta, ő a Bundesligából érkezik, harmadik légiósként a horvát Rudy Renko-Ilic-t mutatták be, aki nagyon hálás és boldog, hogy részese lehet a kaposvári csapatnak a következő szezonban. A korábbi csapattársaitól csupa jót hallott Magyarországról és a magyar bajnokságról, és úgy gondolja, hogy tökéletes hely számára a fejlődéshez, a tanuláshoz és a jó eredmények eléréséhez. Sokat vár magától, mindig a győztes gondolkodásmód vezérli, reméli, hogy együtt jó munkát végeznek majd a szezon során. Sokat szeretne tanulni edzőitől, csapattársaitól, reméli, minden alkalmat meg tud ragadni ahhoz, hogy jobb játékos legyen.

A tizenharmadikként és egyben utolsó, illetve a negyedik légiósként a szerb Isidora Ubavic érkezik a kaposvári együtteshez. A feladó-átló az előző bajnoki évadot a svájci első osztályban teljesítette, ahol nyolcvanhat lejátszott szett alatt 312 pontot termelt, ezzel pedig csapata legponterősebb játékosa lett. Sok jót hallott Magyarországról és nagyon meggyőzte az Extraliga folyamatos előrelépése, illetve a magyar bajnokság fejlődése.