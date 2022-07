Varga Dominika Csurgón született és hatévesen ismerkedett meg az úszás alapjaival. Tizenkét éves kora után került át a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolához, amit végül a folyamatos edzőváltás és egyéb okok miatt kényszerült elhagyni. Azóta pedig már Hosszú Katinka csapatában, az Iron Swim tagjaként folytatja pályafutását.

Az idei Fina vizes világbajnokságon is megmutathatta a tudását az 50 méteres pillangóúszásban.

– Most indultam először felnőtt vb-n, nagyon nagy élmény volt, nagyon szeretem a Duna Arénát, ott is szoktam edzeni, szóval közel áll a szívemhez ez az uszoda – mondta Varga Dominika. – Nagyon szeretek ott versenyezni, hasonló élmény volt nekem az októberi világkupa, hiszen ott is volt azért közönség, de mégsem összehasonlítható. A bajnokságon volt olyan bőven, hogy tele volt a lelátó, durván jó hangulatot csináltak a szurkolók. Nagyon feldobta az egészet a hazai közönség, jó volt, hogy a család meg a barátok is ki tudtak jönni megnézni. Kicsit keserédes, hogy pluszt vagy egy nagyobb nyomást is adhat, azért láthattuk, hogy nem mindenki tudott úgy úszni, ahogy szeretett volna, nem biztos pont emiatt, de szerintem nehéz ezt kizárni. Összességében nagyon pozitív élmény volt, meg jó volt első világbajnokságnak, mint tapasztalat.

Végül nem sikerült megúsznia egyéni legjobbját, így a huszonnegyedik helyen zárt.

– Összességében nem ezt terveztük az edzőmmel, egy középdöntőnek örültem volna, azonban reális volt, mert két tizedet kellett volna javítanom a tavalyi egyéni csúcsomon – fogalmazott a fiatal úszó. – Egy év alatt szerintem ennek össze kellett volna állnia, úgyhogy kicsit még kérdőjel, hogy most miért nem állt össze, hiszen nem álltam oda görcsösen. Valami nem állt össze az biztos, de összességében nagy élmény volt ott úszni, meg nagyon szeretem ezt a közeget, de azért elég csalódott voltam és vagyok is így visszagondolva, mert azt gondolom, hogy egy vb-n kevés ennyit úszni.

– Elég sok technikai dologba belenyúltunk ebben az évben, hogy a fejesugrásnak a szöge jobb legyen, a kiúszás stabilabb legyen, ezek szerintem össze is álltak – emelte ki. – Az edzőm az úszásom előtt azt mondta, hogy élvezzem és ez legyen életem legjobb úszása, ez sajnos nem jött össze. Kicsit ő is meg volt lepve, mert ő is jobbra számított, de igazából a tizedik időm volt a futamban és hatodikként értem be, elvileg ez egy pozitívum kéne hogy legyen meg egyéni csúcs. De közben a futam volt lassú, így ez nem lett egy jó idő, szóval meglepő volt, hogy felnézve a kijelzőre azt az időt láttam amit, de megyünk tovább. A héten Sopronban lesz a Modern Városok Kupája, ott több számban is fogok úszni, remélem ott kijön az, ami bennem maradt. Kicsit lazábban megyek oda, nem annyira rágörcsölve, lehet így jobb lesz. Az Európa-bajnokságra még nem hirdettek keretet, majd a hétvégén fognak a soproni verseny után, ott még lehet bizonyítani és utána derül ki, hogy ki mehet és ki nem.