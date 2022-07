Július huszonharmadikán rajtol az ország legnépszerűbb nyíltvízi szabadidősport-eseménye, a 40. Lidl Balaton-átúszás. A szervezők idén is több ezer indulót várnak a Balaton-partra, lehetővé téve azt, hogy a résztvevők biztonságos körülmények között teljesíthessék a klasszikus 5,2 kilométeres távot, a 2,6 kilométeres féltávot vagy a SUP-pal teljesíthető Lidl Balaton-áthúzást.

Várhatóan idén is sok ezer ember vág neki a Révfülöp és Balatonboglár közötti távnak, hogy biztonságos körülmények között átszelhessék a „magyar tengert” a jubileumi Lidl Balaton-átúszáson. Az amatőr és profi sportolókat is megmozgató rendezvény résztvevői július 23-án rajtolhatnak el Révfülöpről -vagy a Féltáv esetében Balatonboglárról-, hogy teljesítsék az ország legnagyobb nyíltvízi szabadidősport-eseményének távjait.

– A nagyvilágban is egyedülálló, hogy egy ilyen hatalmas és gyönyörű tó, ekkora létszámmal, ilyen szervezettség mellet átúszható – mondta Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős államtitkár. – A Balaton-átúszás ezért is lehet egy igazi bakancslistás esemény minden úszni tudó ember számra. Ezt nemcsak mint a rendezvény védnöke, támogatója, hanem mint sokszoros „átúszó” is bizton állíthatom.

A szervezők legfontosabb törekvése idén is az, hogy az eseményen indulók biztonságos körülmények között tegyék meg Révfülöp-Balatonboglár között az 5,2 km-es távot, valamint a Balatonboglárról rajtoló és ugyanoda beérkező 2,6 km-es Féltávot.

– A sportesemény biztonságának záloga ezúttal is a több mint 120 vitorlásból, tucatnyi kishajóból és motorcsónakokból kialakított úszófolyosó, ahol a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálat szakemberei folyamatosan figyelik és ellenőrzik az úszókat. – emelte ki Máth István versenyigazgató. – Összesen 1500 szervező, rendező ügyel a résztvevők biztonságára. A Balaton-átúszás népszerűségére jellemző, hogy az ország több mint 880 települé­séről érkezett nevezések száma már eddig meghaladta a 7500-at. 1979 óta 207 657 fő, összesen 1 079 816 km-t úszott, azaz a Balaton-átúszás eddigi résztvevői háromszor tették meg a Föld-Hold távolságot.