Szlovéniában rendezett junior (U20) női világbajnokság döntőjében sokáig Norvégia vezetett, a magyar válogatott viszont hatalmasat küzdött – a hajrában meg is fordította a találkozót –, de végül két góllal, 31–29 arányban a skandinávok nyertek. Az ifjabb Kiss Szilárd szövetségi edző által irányított együttes az egész világbajnokság során kiegyensúlyozott és kiemelkedő teljesítményt nyújtott, a fináléban is jól játszott a társaság, s végül csak hajszállal maradt le az aranyéremről. Ez a korosztály tavaly Európa-bajnok lett, most junior vb-ezüstéremmel térhettek haza. A junior (U20) női válogatottban Vártok Tamara képviselte a NEKA színeit, és nyolc játékos korábban az akadémián tanult. Kajdon Blankát – aki nyáron a Vasastól eligazolt a Siófok KC csapatához – beválasztották az All Star csapatba. Rajta kívül még Faragó Luca (Bp. Vasas SC), Farkas Johanna (Dunaújvárosi KKA), Koronczai Petra (Bp. MTK), Mlinkó Zsófia (Moyra-Budaörs Handball), Vámos Míra (Debreceni VSC-Schaeffler), Juhász Gréta és Mérai Maja (mindketten Kisvárda Master Good SE) is korábban a NEKA játékosa volt. Ifjabb Kiss Szilárd szövetségi edző mellett Szücs Martin erőnléti edző, valamint Cseh Ferenc terapeuta is a NEKA munkatársa.

A bronzmérkőzésen Hollandia több mint tíz góllal, 31–20 (16–12) arányban verte Svédországot.

A szlovéniai U20-as junior női kézilabda-világbajnokság végeredménye: 1. Norvégia, 2. Magyarország, – a döntőben 31–29 –, 3. Hollandia, 4. Svédország – a bronzmérkőzésen 31–20. A döntő legeredményesebb játékosa Kajdon Blanka volt, aki nyolc alkalommal talált be a norvégok kapujába, s a következő, 2022/2023-as bajnoki idényben a Siófok KC együttesét erősíti.