Hideg Ádám csakúgy, mint édesapja, Hideg Krisztián a Hideg Rally Teamben kezdte autósportos pályafutását kilencévesen, ám Ádám a raliautó helyett gokarttal száguld a versenypályákon. Egy ideje már külföldön versenyzik és Fernando Alonso gokartcsapatában is remekelt, ám áprilisban maga mögött hagyta a spanyol DPK-t, hogy egy új csapat színeiben mutassa meg tehetségét. A gokartozás világában hatalmas szó, ha valaki gyári szerződést kap, hiszen lehetőségek tárháza nyílik meg előtte, ám ritka, hogy egy ilyen erős csapat, mint a Sodi Racing év közben igazoljon egy versenyzőt. Pedig Hideg Ádámmal pontosan ez történt.

– Elég nagy dolog, hogy gyári pilótának szerződtették, főleg, mivel év közben egyáltalán nem jellemző, hogy egy gyári csapat kibővíti a létszámát – emelte ki Hideg Krisztián, Ádám édesapja. – Volt egy esős nap a Champions of the Future első futamának szabadedzésén Portimaóban, ahol Ádám gyakorlatilag mindenkit megelőzött. Ha tizenötödikként, ha huszadikként gurult be a pályára, minden alkalommal, pár kör után már az első volt. Akkor nagyon komolyan felfigyeltek rá és a motorsportban mindig azt mondják, hogy aki a vízen gyors tud lenni, az az igazi tehetség. Az edzés közben Mansel Smith ült le hozzám, akit jól ismertem, Ádám első komolyabb csapatánál, a Lennox Racingnél ő volt a csapatvezető, a Sodi Racing élére idén nevezték ki. Azt mondta szeretné, ha Ádám az ő csapatában versenyezne, hiszen mióta együtt dolgoztak, azóta nyomon követi a pályafutását.

A Sodikart egy francia csapat, angol és francia versenyzőkkel, az egyik legtradicionálisabb gokartgyártó. Egy nagyon erős együttes saját vázzal, erős motorokkal, mindig a mezőny elején vannak.

– Nem volt nehéz a beilleszkedés, egész jól mentek Ádámnak az edzések, bár az első két versenyen mindig volt egy banánhéj, amin elcsúsztunk – mondta Hideg Krisztián. – Legfőképp a gumik nehezítették meg a dolgunkat, mivel eléggé vegyes a minőségük, így ezzel küzdöttünk az utóbbi két, három futamon.

Az első versenye a Sodikarttal áprilisban volt, a Champions of the Future második futama, Spanyolországban, ahol a hetvenkét versenyzőből a tizedik helyet szerezte meg. Megfelelőbb gumikkal akár még jobb eredményt is elérhetett volna, pedig semmilyen elvárást nem támasztott felé az új csapata. A CF harmadik futamán májusban, Svédországban az edzéseken biztató időket futott, az időmérőn negyedik lett, pedig soha nem versenyzett azon a pályán. Az előfutamok során minden alkalommal a külső ívről rajtolt, amely a svéd pályán a legnehezebb. A selejtezők során kétszer is ütközésbe keveredett, emiatt kimaradt a döntő futamról.

Forrás: M.W.



A közelmúltban visszatértek a svédországi Kristianstadba az FIA Európa bajnoki futamra. Az első motorbejáratós edzésen tudott menni három kört, azt megnyerte, majd a következő bemenetet is, aztán jött az eső és három edzést ki kellett hagynia. Másnap reggel mindkét szabadedzést megnyerte. Az időmérő futamon csak a kilencedik helyet sikerült megszerezni, mert olyan gumiszettet kapott a verseny rendezőitől, amelynek egyáltalán nem volt tapadása. Ádám teljesítménye egyre jobb és jobb. Svédországban folyamatosan a legjobb tízben volt, a selejtezőkön is jól teljesített, végül a tizennegyedik lett hetvenhárom résztvevőből. Már nagyon szeretnének dobogós helyezéseket elérni, de a folyamatos top tízes szereplés is elég nagy dolog lenne a számukra.

– Bár voltak hátráltató tényezők, a tempója nagyon jó volt, edzéseket is tudott nyerni – hangsúlyozta a büszke édesapa. – Az átütő siker még vissza van, ám bármikor beérhet az is. Idén szeretnénk még OK Junior kategóriában maradni, aztán 2023-ban jó lenne meglépni a következő szintet és OK kategóriára váltani. A Sodi Racing speciálisan csak OKJ-ban indít versenyzőket, ezért szeretnék, ha Ádám Junior maradna. Úgy érzem, hogy jövőre nagy terveik vannak Ádámmal és mindenféleképpen nyerni akarnak vele, de megértenek minket is, ha váltanánk.

A fiatal tehetség sikeresen befejezte általános iskolai tanulmányait és a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban folytatja majd a tanulást magyar-angol két tanítási nyelvű szakon. Nem fog neki túl nagy nehézséget okozni, hiszen a csapatával és a barátaival is már idegennyelven kommunikál.