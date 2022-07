Két hete az időmérőn bukott sokat a somogyi származású Hideg Ádám, a Champions of the Future Euro Series utolsó futamán a lassabb versenygumikkal, ám a döntőben remekelt egy sokkal jobb szettel. A huszonhetedik helyről indulva húsz pozíciót javított, így az OK Junior kategória döntőjének a hetedik helyén zárt, az olaszországi Franciacortában. A mostani FIA gokart Európa-bajnokság záró futamán, szintén Franciacortában az időmérőn és az előfutamokon volt versenyképesebb az abroncsa és a döntőben került némileg hátrányba az új garnitúrával. Az időmérőn egy apróbb hibának köszönhetően nem volt szélárnyéka, így a csoportjában a hatodik, a hetvenkilenc versenyzős mezőnyben pedig a tizenhetedik időt futotta. Az öt előfutamból csak az elsőn rajtolt a belső ívről, a többin a külső sorból indult, amivel garantáltan négy, öt helyet veszített. Az első előfutamban kamatoztatta a jó pozícióját és harmadikként ért célba.

A második előfutamon bukta a legtöbbet a rajtnál, itt csak a tizenegyedik lett, a harmadikban szintén. A Sodikart csapattal azonban átbeszélték a taktikát, így az utolsó két előfutamon már újra brillírozott a negyedik és a harmadik helyet megszerezve. A szuperfutamban ötödik lett, így a döntőt a nyolcadik helyről kezdhette. Ez volt az OKJ kategória egyik legharcosabb fináléja. Összesen tizennyolc versenyző esett ki baleset miatt. Hideg Ádámnak a döntőre felrakott új gumijai nem működtek, így előretörni nem tudott. Viszont nagyon okosan kimaradt minden balesetből, így végül a hetedik helyen végzett.

A HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. közreműködésével versenyző pilóta ezzel a teljesítményével tizenkét pontot szerzett a hétvégén, összességében pedig tizennégy egységgel a tizennyolcadik helyen zárta az FIA Gokart Európa-bajnokságot az OKJ kategóriában.

– Az időmérőn elkövettem egy hibát, egy gyors bolyban voltam, de nagyon leszakadtam az előttem lévőről, így nem volt elegendő szélárnyékom – mondta Hideg Ádám a RallyCafe-nak. – A második előfutamom nem sikerült a legjobban, de azt átbeszéltük a csapattal, a többi szerintem jó lett. A szuperfutamban a negyedik helyre jöttem fel, a végén buktam egy pozíciót, de így is a nyolcadik helyről rajtolhattam a döntőben. Sajnos az új gumikon semmi tapadásom nem volt, próbáltam tartani a pozíciómat, de nem mindig sikerült. Óriási csaták voltak, de mindenképpen célba akartam érni, ami sikerült is. Két hetedik hely egymás után két ilyen rangos sorozatban nagyon jó eredmény. A Sodikart gyári csapatában is elégedettek voltak, úgyhogy minden tekintetben sikeresen zártuk a hétvégét.