A válogatott július tizenegyedikén kezdi meg az edzéseket és a felkészülést Győrben a kontinensviadal kvalifikációjára, három kaposvári játékossal a soraiban, az 1. MCM-Diamant KNRC-től. Szedmák Réka az Arany Európa-liga után ismét ott lesz a válogatottban, ahogy Bodovics Hanna is, aki újra a somogyi felnőtt keret tagjaként szerepel majd a következő szezonban. Ahogy a szövetségi kapitány ígérte, az Eb selejtezős keretbe több olyan rutinos játékos is meghívót kapott, akik az Arany Európa-liga során nem szerepeltek, így a rekordválogatott, Szakmáry Gréta is jelen lehet. Valamint a tizennyolcszoros válogatott center, Gyimes Zsófia, aki szintén a Diamant csapatát erősíti 2022/2023-ban.

Augusztus huszadikán kezdődik a válogatott programja, Santo Tirso-n csapnak össze Portugáliával, majd hazai környezetben Ukrajnával és Ciprussal. A visszavágó Ciprussal szeptember harmadikán lesz Nicosiában, Ukrajnával pedig a csehországi Kutna Horán. Szeptember tizedikén Békéscsabán mérkőznek meg Portugáliával.

Az idén az augusztus-szeptember hat fordulós, az oda-visszavágós rendszerű selejtezőcsoportból az első két helyezett jut ki a 2023-as Európa-bajnokságra. Jövőre Belgium, Olaszország, Észtország és Németország rendezi jövőre a női röplabda Eb-t, amelyen ezúttal is huszonnégy ország szerepel majd. Minden országban egy-egy csoport küzdelmeit rendezik, a nyolcad és negyeddöntőknek Olaszország, illetve Belgium ad otthont, míg az elődöntők és a helyosztók Belgiumban lesznek.

A válogatott 1987 után először a 2015-ös kontinenstornára jutott ki, azóta az összes Európa-bajnokságon – 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben és 2021-ben – is ott volt a mezőnyben.

A magyar női röplabda-válogatott nyári kerete: Juhár Dalma, Tóth Fruzsina, Kiss Gréta, Szakmáry Gréta, Szedmák Réka, Szűcs Kinga, Török Kata, Vezsenyi Adrienn, Németh Anett, Petőváry Panni, Bodovics Hanna, Gyimes Zsófia, Kilyénfalvi Zsófia, Kump Alíz, Papp Orsolya, Pintér Andrea, Bagyinka Fanni, Berkó Liliána és Fábián Fanny.