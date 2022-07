Somogyi Gergely már gyermekkorában nagyon sokat kerékpározott, majd eljött az idő, amikor már versenyezni is szeretett volna. Varga Tamást 2006-ban kereste fel, aki Kaposváron edzősködött, négy éve pedig a Kaposvári Kerékpáros Klub tagja. Szinte egész életében tekert.



– Heti ötször-hatszor edzek, egy tréning másfél órától körülbelül négy órán keresztül tart és fel van építve intenzitási zónákkal – mondta Somogyi Gergely. – Általában városon kívül szoktam tekerni egész Somogy és Baranya megyében, illetve az egész Dél-Dunántúli régióban. Télen ugyanígy edzek, csak jobban felöltözve, szerencsére ritkán fordult elő a téli szezonban, hogy az időjárás miatt nem tudtam elmenni tekerni, a táv és az időtartam se szokott változni. Nem mindig könnyűek, kimenni a mínusz fokokba, az megterhelő szokott lenni. Kilencven százalékban egyedül szoktam edzeni, de van egy-kettő csapattársam, akik komolyabb bringások, velük azért szoktam néha együtt tréningezni.



– A kerékpárban a legjobban a sebességet szeretem, illetve a technikai részeket – emelte ki a kerékpározó. – Mindig fejlesztem a technikámat, ki is kapcsol és igazából egy kihívás, hogy minél jobb időket érjek el, minél gyorsabban próbáljak menni egy adott szakaszon. Szeretek versenyekre felkészülni és ott minél jobb eredményt elérni.



A legmagasabb kategóriában, az elitben szokott indulni, hetente vagy kéthetente vannak versenyek, nem jár mindegyikre, inkább időfutamokra megy.

– Az időfutamokat jobban szeretem, mert egyedül kell menni, a mezőnyversenyt kicsit veszélyesnek tartom, ahogy egymás mellett megyünk három centire, szokott lenni sok esés még a profiknál is – hangsúlyozta. – Régebben indultam mezőnyben is, de mostanában inkább már csak az időfutamokra koncentrálok.



Sok szép eredménye van Somogyi Gergelynek, amelyre büszke lehet. Országos bajnokságon elért helyezések, mezőnyverseny ob-n a hatodik hely, ahol szintén az elit kategóriában versenyzett profikkal. 2020-ban korosztályos bajnok volt egy mezőnyverseny ob-n, időfutamokban az elmúlt tíz évből sima versenyen harminc győzelme is van. Ám a legkiemelkedőbb számára a júniusi Időfutam Országos bajnokság bronzérme.

– A saját teljesítményemmel elégedett vagyok, kilencvenöt százalékban biztos kihoztam magamból a maximumot – fogalmazott. – Az időjárás nem volt annyira jó, annyira nem szeretem a meleget, hűvös, hideg időben jobban teljesítek. A felkészülés jól sikerült, pihenten érkeztem a versenyre, az előttem végző két sportoló, Fetter Erik és Peák Barnabás pedig profik. A world tour csapatokban a legmagasabb szinten tekernek, az idei Giro d’Italián is részt vettek. Az időm 46,36 perc volt a 38 kilométeren, az egy 49-es átlagsebesség. Az előttem végzők másfél perccel voltak gyorsabbak.

Somogyi Gergely pár éve vállalkozóként dolgozik, autókormányokat csinál. Más, kötöttebb munka mellett nem is tudná csinálni a kerékpározást, így be tudja osztani magának a munkát és az időt. Még tíz évig biztos folytatni fogja a versenyzést, addig csinálja, ameddig élvezi, még van benne bőven.



– A jövőben jó lenne korosztályban bajnokságot nyerni vagy az elit kategóriában a dobogón feljebb lépni – mondta Somogyi Gergely. – Nem tudom, hogy ez lehetséges-e, de megpróbálom, amit akartam, azt ezzel az időfutammal már elértem, amit tudtam, kihoztam magamból és a lehetőségeimből.



Fotó: MW