Már tragikus hagyománynak számít, hogy minden gálán a KDSE egy emlékkűrt készít Gém Fruzsinának, aki egykor szintén szinkronúszott Kaposváron, ám azonban 2015-ben tragikus módon életét vesztette. Ezen produkció alatt csendbe burkolózik az egész Virágfürdő, hiszen ilyenkor a lányok igazán megható kűrt állítanak össze, amely idén is megtette a hatását, több kisírt szem is akadt a lelátón. Az emlékkűr után szokták átadni a Gém Fruzsina emlékdíjat is, amelyet az az utolsó utánpótlás évét töltő sportoló érdemel ki, aki a legszorgalmasabb volt az edzéseken és a legtöbbet fejlődött. Idén ezt a díjat Ihárosi Gréta nyerte el, aki utánpótlás korúként felnőtt duóban remekelt, junior csapatban, illetve kombinációban is szerepelt. A díjat Fruzsina édesapja, Gém Imre adta át.

A gálán a Nita Dance Club is fellépett egy pörgős tánccal. Majd a lányok egy búcsúkűrrel készültek Laski Viviennek, aki tizenhárom évig állt az egyesület élén, s sok szép pillanatot, nevetést és annál is jobb eredményeket hozott a csapat életébe. Mondani sem kell, ennél a produkciónál sem maradt sok szem szárazon. Utána az új edző Cselleng Klára fellépett, hiszen a mai napig versenyzik masters kategóriában. Aztán következett az est záróprodukciója következett, ami talán a gála legbulisabb része volt. Mind az ötvenöt sportoló részt vett a kűrben, ahol a Tengerparti tinimozi című film zenéire táncoltak és szinkronúsztak. Amikor mind kiálltak a medence szélére meghajolni, óriási vastaps és ováció fogadta a lányokat, a műsorvezető sem győzte dicsérni a teljesítményüket. A lányokhoz ezután csatlakoztak a családjaik, barátaik egy-egy közös fotóra vagy egy közös fürdőzésre.

A gáláról és a felkészülésről Mazaga Fannival beszélgettünk, aki már egy ideje szinkronúszó-edzői képesítéssel rendelkezik és nagyban kivette a részét az idei szezon edzői munkájában.

– Nehezebb volt az edzősködés az érettségi mellett, a gála előtti kéthetes tábor is sok szervezést igényelt, itt készültünk fel a gálára, gyakoroltuk a kűröket, volt szárazföldi foglalkozás is – mondta Mazaga Fanni, aki szeptembertől a Pécsi Tudományegyetem hallgatója lesz. – A gyerekek táncoktatóval dolgozhattak együtt, ezáltal sokat fejlődött már most az előadásmódjuk. Ezek mellett voltak vízi edzéseink, a vízben gyakoroltuk a parton elkészített kűröket, sokat játszottunk és az élményfürdőben is megfordultunk.

– A gálán ötvenöt gyerek ugrott vízbe, ebből majdnem az egyharmadának ez volt élete első gálája – emelte ki. – Tizenhat produkciót mutattunk be, a folyamatos gyerekfelügyelés mellett a saját duószámomat is kevesebbet tudtam gyakorolni Ihárosi Grétával, de szerencsére jól sikerült így is. Visszagondolva szerintem jól sikerült a gála, de előtte nagyon sokat stresszeltem, izgultam, hogy minden rendben menjen. Voltak nehézségek és váratlan események is, de mindent meg tudtunk oldani.

Az új edzőről, Cselleng Kláráról is beszélgettünk.

– A gálán találkoztam vele másodjára, nagyon szimpatikus, látszik rajta, hogy lelkes és szívesen jön ide – hangsúlyozta Mazaga Fanni. – Már most sok ötlete van a jövő évre, nagyon várom vele a közös munkát.

Cselleng Klára kilenc éves kora óta szinkronúszik, tizenkét évig válogatott versenyző, valamint olimpiai kerettag is volt. Sok versenyen, bajnokságon, világbajnokságon vett részt. Legutóbb a Római Szinkronúszó SE-nél volt edző és koreográfus öt évig. Aztán egy pécsi versenyen feltették neki a nagy kérdést, hogy lenne-e kedve a Kapos Dynamicban edzősködni.

– Nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy jó lenne már egy kicsit nyugalmasabb vizekre evezni, mert Budapest néha nagyon sok tud lenni – fogalmazott Cselleng Klára. – Tényleg úgy hozta az élet, hogy egymásra találtunk az egyesülettel. Így kerültem Kaposvárra.

– Nagyon sok tehetséges és ügyes gyerek van, sokat mosolyognak, nagyon helyes kis csapatról van szó, nagyon befogadóak – emelte ki. – Szeptember elsején indul a munka, amit már nagyon várok, előtte pedig még egy Európa-bajnokságon veszek részt Rómában. Rengeteg zenét gyűjtöttem már be, amikből új kűröket, koreográfiákat szeretnék csinálni, illetve szeretném, hogy ezek a lányok meglássák azt ebben a sportágban, amit én megtaláltam. Tavaszig nem is fogunk versenyezni, mert teljesen új produkciókat szeretnék csinálni, illetve egy teljesen új rendszert kiépíteni az edzésekben és a felkészülésben.