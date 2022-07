Már tizenkét játékos szerepel az 1. MCM-Diamant felnőtt keretében. A 2020/2021-es szezon után visszatérő válogatott center, Bodovics Hanna nagyon szeretett Kaposváron játszani, de több ok miatt is átigazolás mellett döntött. A 2021/2022-es idényt a Fatum-Nyíregyházánál teljesítette. A vezetőség nagyon pozitív jövőt vázolt fel, jó csapatot és röplabdát szeretnének a következő években. Alig várja, hogy visszatérjen a városba, nagyon megszerette Kaposvárt, a csarnokot, a csapatot, bár a keret azóta megváltozott, de örül annak, hogy vannak régi arcok, mint például Szedmák Réka, akivel jelenleg a válogatott keretében készül fel az Európa-bajnokság selejtezőjére és szívesen játszanak együtt. Az együttes célja, hogy minél jobb eredményt érjenek el, lehetőleg a dobogón végezzenek a bajnokságban és a kupában is.

Godó Panninak is a következő évekre felvázolt tervek, elképzelések tetszettek meg. Szeretne minden játékelemben fejlődni és magabiztosan játszani, szerinte a magabiztosság az egyik fő kulcsa minden sportnak a másik pedig az önbizalom. Alig várja, hogy megismerje a többieket és kialakíthassanak egy összetartó csapatot, kíváncsi a városra is, biztos benne, hogy meg fogja találni a helyét. Gyimes Zsófia, a tizennyolcszoros válogatott center nehezen hozta meg a döntést, hogy hol folytassa a karrierjét. A Diamanttól kapta az első ajánlatát, amelyet végül el is fogadott. Legfontosabb célja, hogy az egylet minél több meccset nyerjen és ő maga minél több ponttal tudjon hozzájárulni ezekhez a sikerekhez. Blokkokat, támadásokat tekintve, illetve nyitásokban is vezéregyénisége szeretne lenni az együttesnek, segítve ezzel a kitűzött célok elérését.

Rády Boglárka hat év után keresett magának új klubot, rengeteget tanult Békéscsabán, olyan vezetőkkel és játékosokkal volt körülvéve, akikkel a fejlődése garantált volt, de több felelősségre vágyott. Mindenképp szeretett volna egy másik egyesületet választani, ahol adott a játéklehetőség és a színvonal. Szeretné magát kipróbálni egy másik élethelyzetben, közösségben, tapasztalatot gyűjteni és sikereket elérni a Diamanttal. A görög Stamatia Kyparissi-nek az idei lesz az első szezonja külföldön, nehéz döntés volt elhagynia az otthonát és valami új után nézni, de késznek érezte magát előre lépni és kipróbálni egy új kihívást. Szerinte a magyar bajnokság kiegyenlített, versenyképes. Számára a legfontosabb, hogy keményen dolgozzon az edzéseken és lépésről lépésre elérjék együtt a céljaikat a mérkőzéseken és a bajnokságban. Egy sportoló számára a legnagyobb elégedettséget a bajnokság megnyerése jelenti, így nagyon örülne, ha vele együtt sikerülne a klubnak először és részese lehessen ennek a sikernek a csapat történetében.

A keret legfiatalabb játékosai Radnai Luca és Radnai Lili. Lucának új impulzusokra volt szüksége a fejlődése érdekében és Kaposváron a felnőtt keret tagjának lenni, illetve válogatott centerektől tanulni hatalmas lehetőség. Elsődleges célja, hogy jól hely tudjon állni a felnőttek között és hosszabb távon a felnőtt válogatott tagja is szeretne lenni. Lili szerint nagy fejlődési lehetőséget jelent, hogy a felnőtt csapat keretében edzhet. Nagy kihívás, de ez segíthet a későbbi céljai eléréséhez. Az egyik fő célja, hogy a felnőtt válogatottba is bekerüljön majd és magyar színekben Magyarországért játszhasson, mindent meg fog tenni azért, hogy egyszer lehetőséget kapjon. A tanulmányaikat is Kaposváron folytatják, Lucát a röplabdázás mellett nagyon érdekli a jog, így ezen a téren szeretne továbbmenni és ezt előtérbe helyezni. Lili a jövőben biztosan szeretne a sport közelében maradni, még nem körvonalazódott teljesen a jövőképe, de ezzel szeretne foglalkozni és a sport világában elhelyezkedni.

A német Lisanne Meis sok jót hallott az Extraligáról az előző csaptánál, ahol Hollósy László személyében az edzője, és Pallag Ágnes személyében az egyik csapattársa is magyar volt. Mindig is szeretett volna külföldön játszani, megismerni egy új kultúrát, folyamatosan fejlődni, nem csak röplabdázóként, hanem emberként is. Sokat beszélt Pallag Ágnessel a magyar és német bajnokság közti különbségekről, azt gondolja, hogy egyre erősödik a női liga, erősebb a mezőny és nagyon boldog volt, amikor ajánlatot kapott Kaposvárról, ezzel lehetősége nyílt a külföldön való szereplésre. Feladóként az egyik feladata a játék és egyben a csapat irányítása, szeretne tapasztalatot behozni a játékba, amelyet a Bundesligában töltött ideje alatt tanult. Nagyon szeretne érmet nyerni a bajnokságban és a kupában is, de ennél is fontosabb számára, hogy stabil játékot mutassanak a szezon során és minden mérkőzésen hatalmas küzdelmet láthassanak a szurkolók.

Szépen alakul a 2022/2023-as bajnoki évad, hamarosan kialakul az 1. MCM-Diamant KNRC teljes játékoskerete. Tizenkettedikként és egyben harmadik légiósként a horvát Rudy Renko-Ilic érkezett a kaposvári együttesbe. Az előző bajnoki idényt a francia első osztályban teljesítette, csapatával a hetedik helyet szerezték meg, a Francia Kupában pedig a dobogó harmadik fokára állhattak fel. Profi sportolói családból származik, édesapja mesterdiplomás kézilabdaedző, édesanyja tenisz, röplabda és fitneszedző. Gyermekkorától kezdve tehetséges volt mindenféle sportághoz, amelyek közül végül a röplabdát választotta. A középiskolát a horvátországi Porecben fejezte be, utána Splitbe ment játszani és tanulni. Jelenleg negyedéves egyetemi hallgató röplabda irányban és öt éve játszik a horvát röplabda legmagasabb szintjén.