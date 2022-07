Így voltak ezzel a desedai horgásztábor résztvevői is, hiszen az időjárás-változás előhozza a halak étvágyát. A harmadik hét nulladik napján már horogra is akadt egy jó tíz kilogramm körüli nyurgaponty.

– Megjelöltünk egy helyet bójával a Desedán, amit rendszeresen etetünk – tudtuk meg Fenyő Balázstól, aki második éve segít a tábort szervező Farkas Szilárdnak (ő fogta egyébként a Desedán a legnagyobb harcsát, amely majd 100 kilót nyomott) és Sándor Zsoltnak. – A táborlakók egy része itt is alszik a Deseda mellett. Kihasználva az időt, a fővárosból és annak környékéről érkezett gyerekekkel lementünk vasárnap este lógatni.

Már korábban is jöttek pontyok, de hogy egy majdnem tíz kilós példány akadt horogra, azon mi is alaposan meglepődtünk. Ráadásul egy abszolút kezdő srác, a 11 éves Földesi Mátyás fogta este 11 óra felé. Aznap este már akasztott két másfeles példányt, de mivel korábban még soha nem fogott pontyot, így segítettünk neki a szákolásban. Képzeljék azt az örömet és felhőtlen boldogságot, amikor fárasztás után végre partra került a méretes ponty...

Forrás: MW