Az 1. MCM-Diamant KNRC felnőtt keretében már tizenegy játékos van, amelyből kilenc magyar röplabdázó, kettő pedig külföldről érkezik a kaposvári együtteshez. Elsőként egy visszatérő centert igazoltak le Bodovics Hanna személyében, aki a 2020/2021-es szezont a somogyi megyeszékhelyen töltötte. Akkor egy Magyar Kupa bronzérmet, egy bajnoki negyedik helyet és egy Challenge kupa elődöntőbe jutást ért el a Diamant egyletével. Számos alkalommal szerepelt a magyar válogatottban, kezdőjátékos volt az Arany Európa-ligában, illetve az Eb selejtezőre készülő bő keretbe is meghívást kapott. A válogatott július tizenegyedikén kezdi meg az edzéseket és a felkészülést a kontinensviadal kvalifikációjára. Hazai környezetben Ukrajnával és Ciprussal Budapesten, míg Portugáliával Békéscsabán mérkőzik meg a nyár végén a keret.

Godó Panni a Viharsarokban ismerkedett meg a röplabdával, azóta a BRSE-től az MTK-hoz került, számos mérkőzésen lépett pályára az Extraligában, illetve a korosztályos válogatottakban is bemutatkozhatott. Tavaly nyáron a DVTK-hoz szerződött, de a további fejlődése érdekében új csapatot keresett, míg végül a Diamantot választotta. Nem csak a felnőtt keret tagjaként, hanem az utánpótlás nevelésben is számítanak rá, mivel röplabda szakedzői végzettséggel is rendelkezik. Gyimes Zsófia személyében Bodovics Hanna mellett még egy válogatott centerrel erősítenek a kaposváriak. A tizennyolcszoros válogatott a 2020/2021-es szezonban Franciaországban légióskodott, tavaly az UTE csapatában teljesítette az idényt. Gyimes Zsófia is szerepel az Európa-bajnokság selejtezőjére készülő bő keretben, mert az Arany Európa-liga keretében nem volt ott, de így meghívót kapott a rutinos játékos. A következő bajnoki évadban liberóként áll majd helyt Rády Boglárka, aki az elmúlt években a Békéscsaba játékosa volt utánpótlás és felnőtt szinten is. Hat év után döntött úgy, hogy új klubot keres magának, rengeteget tanult a Viharsarkon, de több felelősségre vágyott. Szeretné magát kipróbálni egy másik élethelyzetben, illetve közösségben és tapasztalatot gyűjteni, sikereket elérni a Diamanttal.

Egy fiatal nagyon tehetséges görög ütő is érkezik az egyesülethez, mégpedig Stamatia Kyparissi, ő volt az első légiós bejelentés. Már bemutatkozhatott a görög válogatottban is, csapatával pedig a legutóbb a bajnokságban a harmadik helyet szerezték meg. Ez lesz az első alkalom, hogy külföldön fog játszani, nehéz döntés volt elhagynia az otthonát, de késznek érzi magát előre lépni és kipróbálni magát egy új kihívásban. Egy tizenhét éves ikerpár is csatlakozik a Diamant együtteséhez. Radnai Lili és Radnai Luca Békéscsabán ismerkedett meg a sporttal, végigjárták az utánpótlás korcsoportokat a kezdetektől és az idősebb korosztályokban is kulcsfontosságú szerep hárult rájuk. A korosztályos válogatottban való bemutatkozás mellett az idei UP döntők során is számos sikert könyvelhettek el. Az U17-es bajnokságot megnyerték, az U19-ben épphogy lecsúsztak a dobogóról, az U21-ben pedig bronzérmet szereztek. Radnai Lili az U17-es serdülő döntő legértékesebb játékosa volt, ezzel együtt pedig az MVM Röplabda Utánpótlás Program ösztöndíjasa is lett, míg az U21-esek között a legtechnikásabb játékos díját zsebelte be.

A legújabb igazolása a Diamantnak a német Lisanne Meis. A német Bundesligából érkezik, a fiatal feladó az előző szezont Pallag Ágnes csapattársaként, a Hollósy László vezette VfB Suhl Lotto Thüringen együttesében teljesítette, a 2022/2023-as idényben pedig a magyar Extraligában szeretne bizonyítani. Sok jót hallott már a magyar bajnokságról, mindig is szeretett volna külföldön játszani, megismerni egy új kultúrát, folyamatosan fejlődni, nem csak röplabdázóként, hanem emberként is.

– Feladóként az egyik feladatom a játék és egyben a csapat irányítása is, ezt a következő szezonban is elvárom magamtól – olvashatjuk az 1. MCM-Diamant közösségi oldalán. – Illetve szeretném a tapasztalataimat behozni a játékba, amit a Bundesligában töltött időm alatt tanultam. Szeretnék érmet nyerni a bajnokságban és a kupában is, de ennél is fontosabb számomra, hogy stabil játékot mutassunk a szezon során és minden mérkőzésen hatalmas küzdelmet láthassanak a szurkolók.

Az 1. MCM-Diamant KNRC-vel három játékos hosszabbított, Szedmák Réka, Hegyi Bianka és Budai Viktória személyében. Szedmák Réka is bekerült a magyar válogatott Eb selejtezőre készülő keretbe.