A Tolna megyei település ugyanis ezúttal egy vidékbajnokságnak adott otthont, melyre 56 tagszervezet 1334 sportolója nevezett. A háromnapos viadalra a Siófoki Kajak-Kenu SE igen nagy vontával utazott, hiszen 39 versenyzőt indítottak. A Kaposvári Vízügyi SC sem maradt sokkal le, hiszen 22 sportolójuk állt rajthoz a vidékbajnokságon, amelyen összesen 226 futamot rendeztek. A siófokiak csapatban érték el a pontszerző helyeket, hiszen párosban, 1000 méteren a felnőtteknél a Németh Ádám–Kovács Tamás-duó nyakába bronz­érem került, míg 500 méteren ugyancsak a harmadik helyen értek célba, a szintén siófoki Varga Gábor–Varga Zoltán-páros előtt. Egyéniben, a felnőtt mezőny királyszámában Németh Ádám nagy csatában szerezte meg a második helyet, míg 500 méteren sikerült diadalmaskodnia. A Kaposvári Vízügyi SC ifjú sportolói közül Szerafin Zsófia nem tudta megverni nagy riválisát, Horváth Maját, így ezüstérmet szerzett 500 méteren. Izgalmasan alakult a 2000 méter befutója a serdülő fiúknál, hiszen szinte egy négyes holtverseny alakult ki, amelyben Skobrák István picivel, 1,6 másodperccel maradt el az elsőtől, s végül negyedik lett. 500 méteren azonban már sikerült felkapaszkodnia a harmadik helyre.

– Lendületből érkeztünk a versenyre, nem készültünk rá különösebben – mondta Faludy András, a Kaposvári Vízügyi SC vezetőedzője. – Az előzetes jelentéseknek megfelelően viharos szél és hatalmas hullámok fogadtak minket, így tudtuk, hogy nem a csúcsformán fog múlni egy-egy jó eredmény, hanem az időjáráshoz való alkalmazkodáson. Ebből a szempontból szerencse, hogy a Deseda ugyanolyan tájolású, mint a Fadd-Dombori helyszín. Skobrák István, Tóth Adorján, Szerafin Mátyás, Szerafin Zsófia és a Szerencsés Domos, Kemény Samu páros is mindent megtett a jó eredményért és sikerült is nekik elérni. Volt pár szerencsétlen momentum, hiába készültünk az időjárásra, az helyenként minket is meglepett. A harmadik helyen álló Tóth Adorján az U23-asok mezőnyében tíz méterrel a cél előtt beborult. Vasárnapra már annyira extrémmé vált az időjárás, hogy a legkisebbek számára törölték a versenyt, emiatt több versenyzőnk sem tudta megméretni magát, pedig volt olyan, akinek ez lett volna élete első próbatétele. Összességében jó versenyt zártunk, mindenki kvalifikálta magát a magyar bajnokságra, ami pedig külön öröm, hogy erre sikerült párokat is találnom a versenyzőknek. Tóth Adorján a pécsi Krikler Zsomborral ül össze, míg Szerafin Zsófia a szolnoki Mátyás Hannával.

A Siófoki Kajak-Kenu SE dobogósai:

K-1 női kölyök U13, 2000 m: 6. Babos Viktória.

K-1 férfi kölyök U14, 2000 m: 6. Fliszár Barna.

K-2 férfi felnőtt 1000 m: 3. Németh Ádám, Kovács Tamás.

K-4 férfi kölyök U13-U14, 1000 m: 4. Fliszár Barna, Almásy Tamás, Barics Vajk, Horváth Benedek.

K-4 férfi serdülő U15-U16, 1000 m: 5. Bata Lóránt Bátor, Szirovatka György Levente, Szabó Ádám, Al-Meri Ábris.

K-1 férfi felnőtt 1000 m: 2. Németh Ádám. K-2 férfi felnőtt 500 m: 3. Németh Ádám, Kovács Tamás. K-1 férfi felnőtt 500 m: 1. Németh Ádám.

A Kaposvári Vízügyi SC dobogósai:

K-1 férfi serdülő U15, 2000 m: 4. Skobrák István. K-1 női ifjúsági U17-U18 500 m: 2. Szerafin Zsófia. K-1 férfi serdülő U15 500 m: 3. Skobrák István. K-1 női ifjúsági U17-18 1000 m: 3. Szerafin Zsófia. K-1 férfi serdülő U15 1000 m: 2. Skobrák István. K-1 férfi U23 1000 m: 4. Tóth Adorján.