Laski Vivien a Kapos Dynamic Sport és Szabadidő Egyesület éléről tizenhárom évnyi munka után távozik. Azonban nem maradnak sokáig edző nélkül a szinkronúszók, hiszen szeptembertől már Cselleng Klára szárnyai alatt folytatják szeretett sportágukat. – Kilencéves korom óta szinkronúszom, tizenkét évig válogatott versenyző voltam, illetve az olimpiai keretben is megfordultam – emlékezett vissza Cselleng Klára. – Nagyon sok versenyen, bajnokságon, világbajnokságon vettem részt, azonban a válogatottban megsérültem és abba kellett hagynom a versenyzést. Ahogy befejeztem a Testnevelési Egyetemet, felhívtak Székesfehérvárról, hogy edzőt keresnek és rám gondoltak, így egyik napról a másikra az Orka SE-nél találtam magam. Ott három évig edzősködtem, utána pedig Budapesten táncoltam egy írsztepp-társulatban, ám visszacsábított a víz.

Utána nagyon sok szinkron­úszó-egyesületnél megfordultam, legutóbb a Római Szinkronúszó SE-nél voltam öt évet, mint edző és koreográfus. Aztán egy pécsi versenyen feltették a kérdést, hogy nincs-e kedvem Kaposváron edzősködni. Akkor nagyon sokat gondolkodtam, hogy jó lenne már egy kicsit nyugalmasabb vizekre evezni, mert Budapest néha nagyon sok tud lenni, így az élet egyszerűen úgy hozta, hogy egymásra találtunk az egyesülettel. Pár hete találkozott először a lányokkal, ahol végignézett egy szombati edzést, segített annak tartásában, ismerkedett a sportolókkal. Úgy látja, hogy nagyon sok tehetséges és ügyes gyerek van, sokat mosolyognak, illetve nagyon befogadóak.

– Úgy érzem, hogy már most kezdenek elfogadni, mint edzőjüket, pedig tényleg csak egyszer találkoztak velem – hangsúlyozta a szinkronúszó. – De gondolom ez azért is van így, mert még én is a vízben vagyok és talán könnyebb, hogy nem csak az edzőjük, hanem a sporttársuk is leszek. Szeptember elsején kezdek, előtte viszont augusztus huszonnegyedikén az Európa-bajnokságra utazom versenyezni Rómába, onnan huszonkilencedikén jövök haza és akkor költözöm le a városba.

Egy Magyar Kupa végett már versenyezett az előző csapatával Kaposváron.

– A Csik Ferenc Verseny­uszoda fantasztikus, nagyon tetszik, csak rettegek, hogy el fogok tévedni, mivel nem egy kis komplexum – mondta nevetve. – Nagyon kedvesek az emberek, már most a gálán segítőkészek voltak, amikor fémkanalat kerestem a zselatin keveréséhez, amit a hajamra kenhetek. Nekem ez nagyon tetszik, nagyon összetartó közösségnek tűnik, úgyhogy én már nagyon várom, hogy elkezdődjön a munka. Cselleng Klára a Kapos Dynamic gáláján is fellépett egy egyéni számban.

– Nagyon jól éreztem magam a gálán és nagyon meglepődtem, hogy a lányok így fogadtak, amikor bevonultam a kűrömre, el is mosolyodtam – elevenítette fel. – Annyira jó volt hallani, látni őket, hogy integettek, mindenhol csillogó tekinteteket láttam. Ez nekem furcsa, hogy így ismeretlenül már ezt látom a lányokban, szülőkben, vezetőségben, hogy mindenki örül a jelenlétemnek, ez még kicsit új dolog.

– Már abszolút fogalmazódnak meg a gondolatok a fejemben. Az első edzés után elkezdtem készítgetni a terveket, rengeteg zenét gyűjtöttem be, amikből új kűröket, koreográfiákat szeretnék csinálni – vázolta fel terveit Cselleng Klára. – Szeretném, hogy ezek a lányok meglássák azt ebben a sportágban, amit én is megtaláltam, mert engem ez kikapcsol és nagyon szeretem csinálni. Különleges dolog a szinkronúszás, szerintem nagyon kevés ember tudja csinálni. Azt gondolom, hogy a gyerekeknek önbizalomra lenne szükségük, illetve rengeteg vidámságra, munkára, egyszerűen azt látom, hogy szeretnének tanulni. Ez lesz a legfontosabb, hogy megtanulják szeretni ezt a sportot és beépítsem a mindennapi életükbe azt, hogy ne azért járjanak edzésre, mert muszáj, hanem mert ez kikapcsolja őket.

Jövőre új szabályok lépnek érvénybe a szinkronúszásban, ezért hosszabb idő kell a versenyfelkészülésre és a lányokkal való összeszokásban is. Így a kaposváriak csak tavasszal fognak versenyezni legközelebb.