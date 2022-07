Július tizenöt és tizenhét között négy helyszínen kilenc régióból álltak rajthoz a legfiatalabb korosztály versenyzői. Az Észak-Alföld, Észak-Magyarország és Dél-Alföld régióknak Hódmezővásárhely, a Nyugat- és Dél-Dunántúl régiónak a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszoda, a Közép-Magyarország III. és Közép-Dunántúl régióknak Dunaújváros, míg a Közép-Magyarország I. és II. régióknak a budapesti BVSC uszoda adott otthont.

– Ez a delfin korosztályos bajnokság a pandémia idején alakult ki, hogy a gyerekek kellő sikerélményhez jussanak – fogalmazott Virovecz Richárd, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszó szakosztályának vezetőedzője. – Eddig delfin országos bajnokság volt, de a Magyar Úszó Szövetség úgy döntött, hogy inkább korosztályos bajnokság legyen. A lényeg az, hogy a fiatal gyerekek közül minél többet tudjunk díjazni és ez szerencsére meg is maradt a versenyprogramban. Úgy alakult, hogy összeálltunk a Nyugat-dunántúli régióval, így a két tartomány együtt versenyez, de külön értékeljük a gyerekeket évjáratos értékeléssel. Százhetvenegy fiatal állt rajthoz a két régióból összesen és igyekszünk az eddig megszokott színvonalon versenyhez juttatni őket.

A megméretés Kaposváron szombaton kezdődött, kilenc órakor ugrottak vízbe a gyerekek az 50 méteres pillangóúszás megméretésével.

– Ezeknél a gyerekeknél nincsen elvárás, a technikai elemeket, a fordulót, a rajtot és a szabályos úszást kellene versenykörülmények között stabilan hozni, igazából ezek az elvárások, az időeredmények, illetve a helyezések csak másodlagosak – emelte ki Virovecz Richárd. – A Kasitól húsz versenyző rajtolt, de nem csak ebben a korosztályban, hiszen lehetőséget adunk az idősebbeknek is, így versenyen kívül is rajthoz tudnak állni. Illetve a nagyon pici, béka korosztály is vízbe ugrik. Most igazán benne vagyunk a versenyszezonban, a jövő héten utazik a csapatunk a cápa korosztályos bajnokságra. Utána héten két megméretés is lesz, az egyik a gyermek korosztályos bajnokság, illetve az Ifjúsági Európai Olimpiai Fesztivál, ahol két versenyzőt adunk a válogatottba. Utána pedig következik a serdülők korosztályos bajnoksága. Ezek mellett most a hétvégén a nyílt vízi úszóink is rajthoz álltak.

A Kasi mellett a Kaposvári 1. MCM-Diamant Adorján SE sportolói is medencébe ugrottak a hétvégén.

– Kilenc versenyzővel indulunk a delfin korosztályos bajnokságon, szeretnénk az éremtáblázat elején lenni – mondta még szombaton lapunknak Lengyeltóti István, a Kaposvári 1. MCM-Diamant Adorján SE edzője. – Úgy gondolom a fiú váltóink mindenképp aranyérem esélyesek és bízom benne, hogy a lány váltók is dobogón állhatnak majd. Egyéniben van még egy, kettő ember, akitől azt várom, hogy a dobogó legfelső fokán végezzen.

Jól alakul eddig a nyári versenyszezon a kaposvári együttesnek.

– Durván két, három héttel ezelőtt két versenyzőnk mérette meg magát Lengyelországban a junior uszonyos Európa-bajnokságon Szabó Száva és Posza Dorina személyében – hangsúlyozta. – Dorina hatalmas egyéni csúccsal ötödik lett a 400 méteres búváron, Száva pedig a hatodik lett 400 gyorson. Múlt héten Amerikában volt a Világjátékok, ahol Hamlin Matthew ötödik lett a 4x100-as váltóval, a 4x50-essel pedig a hatodik. Mostanra már Lengyeltóti Bencével egyetemben Kolumbiában vannak, még egy pár napot edzenek, hogy szerdától rajthoz álljanak a felnőtt világbajnokságon.