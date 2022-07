A felkészülési időszakban még veretlen, jó erőkből álló, ugyancsak harmadosztályra készülő Vasas II. gárdáját fogadta a cukorgyári gödörben a Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek a mérkőzés több periódusában is a kapuja elé szorították az angyalföldi együttest, de hiába, hiszen nem tudtak gólt szerezni. A fővárosiak viszont az NB I.-es csapat keretéhez tartozó visszajátszóiknak köszönhetően kettőt is: az első, majd a második félidő hajrájában is Birtalan Botond vette be a Rákóczi kapuját. A vereség ellenére a kaposváriak igen hasznos találkozón vannak túl egy héttel a harmadosztály rajtja előtt.

A Horváth Rudolf irányította zöld-fehérek mérlege a felkészülési szezonban így két győzelem, két döntetlen és két vereség.