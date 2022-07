– Az egyik legnehezebb verseny volt a mostani EB, amit valaha láttam – mondta el kérdésünkre Vlasics Zoltán, a 63. Bázis Sportegyesület elnöke, aki maga is indult a versenyen. – Sok ország számos legjobb versenyzője rajthoz állt, így végül 1200 induló között kellett megmutatnunk, mit is tudunk. Már az nehézséget okozott, hogy a verseny viszonylag magasan 1000 méteres szintről indult, majd onnan csak még tovább, felfele vezetett a versenytáv. Az kevés volt, ha csak jól küzdötted le az akadályokat, de tudni kellett úszni is, hiszen rögtön beleküldtek a verseny elején egy hegyi tóba. De jól futni is tudni kellett hiszen nagyon kemény folyamatosan emelkedő, sziklás terepen vezetett át a pálya.

Forrás: Tóth József / Figura Photo

A pálya nehézségére jellemző, hogy az ezerkétszáz induló mindössze 23 %-a fejezte be a versenyt. Minden akadályt egyszer lehetett megpróbálni, ha nem sikerült, levágták a versenyző karszalagját, és számára a verseny véget ért.

Forrás: Tóth József / Figura Photo

Vlasics Zoltán a nemzeti válogatott is benne volt Abonyi Ákos, és Szarka Tünde mellett.

– Nagyon büszke vagyok a csapatomra – mondta el a sportoló. – 48 nemzeti válogatottból 13 be sem ért a célba, mi pedig a 25-ik helyet tudtuk megszerezni. Nagyon kemény futam volt, a litvánok, olaszok, norvégok úgy futottak fel a hegyen mint a gazellák. Nem volt ritka, hogy a csapat két férfitagja maga előtt tolta a női tagot, miközben futottak fel a hegyre. Elképesztő látvány volt!

Forrás: Tóth József / Figura Photo

A legjobb helyezést Sövegjártó Etele szerezte meg aki az 50-54 éves korosztályban a hatodik helyre tudott beérni. Csordás Péter 23, míg Straub Szilárd a 26-ik lett a 25-29 évesek kategóriájában. Vlasics Zoltán a nemzeti válogatott futamában és az egyéniben is a 25-ik helyet szerezte meg a 45-49 évesek mezőnyében.

Forrás: Tóth József / Figura Photo

– Az eredményeken túl hatalmas büszkeség az is, hogy 2023-ban Magyarország rendezheti meg az OCR EB-t – folytatta Vlasics Zoltán. – Ezért én arra buzdítok mindenkit, hogy próbálja ki ezt a sportot, akár a 63. Bázison, akár máshol, mert ha kiderül valakiről, hogy tehetséges, akár még a válogatott tagja is lehet jövőre.

Vlasics Zoltán nem ér rá kipihenni az Európa bajnokságot. Ezekben a hetekben Angyalbőrben elnevezésű, ingyenes katonai táborokat szervez Nagyatádon, elsősorban hátrányos helyzetű gyerekeknek. De utána is számtalan programötlete van már.

– Július 17-én, és augusztus 20-án is az Összefogás versenysorozat egy-egy futamát rendezzük meg Nagyatádon. A júliusi igazi OCR-es, akadályokkal teli verseny lesz, míg az augusztusin inkább a katonai akadályokról fog szólni a verseny. De szeptember 3-án egy teljesen új versenyt terveztünk ide Nagyatádra a szoborparkba. Az Art Fight Run egy igazi, a kezdők által is teljesíthető akadályfutás, ahol könnyebb akadályok lesznek, de számtalan kaland is várja majd az indulókat. Pont úgy mint az egyéb, jól ismert akadályversenyeken. Közben pedig a versenyzők megismerhetik Nagyatádot és környékét, hiszen meg tudjuk nekik mutatni, mennyire szép helyen élünk mi.

Ha további képeket szeretnél nézegetni az olaszországi OCR EB-ről, látogass el Tóth József / Figura Photo közösségi oldalára!